آمریکا ادعاها علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به فشارها بر ایران ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با الجزیره افزود: به اتخاذ اقدامات برای فشار به ایران و واکنش به آنچه در منطقه انجام می‌دهد ادامه خواهیم داد.

وی افزود: همچنان معتقدیم که بازگشت به توافق هسته‌ای ایران ممکن است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال مدعی شد که پاسخ اخیر ایران سازنده نبود و اجازه تکمیل توافق را نداد.

پرایس ادعا کرد: پیش نویس اخیر ایران گامی در مسیر اشتباه بود.