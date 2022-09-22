منشأ بسیاری از مشکلات جهان اسلام، مسائل سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل بور، رایزن دینی ترکیه در ایران با حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل این مجمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در سخنانی، منشأ بسیاری از مشکلات جهان اسلام را مسائل سیاسی دانست و بیان داشت: در بسیاری از مواقع آنچه سیاستمداران در صحنه سیاسی دنبال می‌کنند سبب ایجاد و بروز اختلاف و مشکلات در جهان اسلام می‌شود.



وی ادامه داد: البته در ناحیه علما و دانشگاهیان نیز اختلاف نظر و افتراق‌هایی وجود دارد، ولی بسیار کم رخ می‌دهد که این اختلافات سبب ترور و تکفیر دیگران شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به این‌که گفتمان علمایی می‌تواند بر روش‌های سیاسی نیز تأثیرگذار باشد، تأکید کرد: اگر علما دارای اصول و چارچوب فکری باشند، می‌توان در صحنه سیاسی کشورشان مؤثر باشند.

وی افزود: دین خواستار جنگ و ترور نیست. تمامی ادیان و مذاهب برای خون انسان حرمت قائل هستند. قرآن می‌فرماید هر کسی یک نفر را بکشد، همانند آن است که همه را کشته است که این آموزه تمام انسان‌ها را شامل می‌شود.

شهریاری با بیان این‌که قرآن به دنبال صلح جهانی است، خاطرنشان کرد: علما باید برای تبیین این موضوع در سطح نخبگان، سیاستمداران و عموم جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به این‌که در طول تاریخ برداشت‌های مختلفی از متن دین وجود داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: این برداشت‌ها نباید سبب نزاع شود. گفت‌وگو، بحث، استدلال و جدال احسن اشکالی ندارد، ولی اگر سبب نزاع، ترور، تکفیر و کشتار شود خلاف اسلام و دین است.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، استفاده از رسانه‌ها برای توهین به مقدسات یک‌دیگر را کار قبیحی دانست و بیان داشت: ما باید ادب اختلاف را بشناسیم و رعایت کنیم.



گفتنی است در ابتدای این نشست عادل بور، رایزن دینی ترکیه در ایران درباره ضرورت تقریب میان امت اسلامی به ایراد سخن پرداخت.