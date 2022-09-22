به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با اشاره به تهدیدات، گفت: اصل اول این است که اگر جنگی اتفاق بیفتد، ما جنگ را با دفاع آغاز می‌کنیم، اما با تهاجم خاتمه می‌دهیم.

وی افزود: اصل دیگر این است که اگر تهدیدی در شعاع امنیت ملی‌مان، شکل بگیرد، اجازه شکل‌گیری هندسه تهدید را نمی‌دهیم و حتماً قبل از اینکه تهدیدی شکل بگیرد، اقداماتی را صورت می‌دهیم؛ البته شکل عملیاتی آنچه انجام می‌دهیم، قابل بیان نیست.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: همه آگاه هستند که ما تحمل نمی‌کنیم هیچ نطفه‌ای از تهدید در فضای پیرامونی کشور ما از سوی رژیم‌هایی که ذاتاً تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند، مانند رژیم صهیونسیتی شکل بگیرد. صهیونیست‌ها این را می‌دانند و تا حدودی تجزیه و تحلیل درستی از اراده و توانمندی‌های ما دارند.

سرلشکر سلامی افزود: آن‌ها می‌دانند که ما اراده داریم و اهل عمل هستیم و می‌دانند که واکنش‌های ما به اقدامات خصمانه، جدی است؛ اما بیان جزئیات این کار ممکن نیست. باید منتظر صحنه‌های عمل بمانیم تا چگونگی اقدامات ما آشکار شود.

وی گفت: پیشرفت‌های دفاعی و نظامی ما اصلاً با دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست؛ مثلاً ما به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز جنگ که چنین روزی بود با سلاح‌های بسیار سبک مانند تک تیرانداز و یا آرپی جی ۷ وارد عرصه جنگ شدیم، اما امروز موشک‌های قدر H و قدر F، رضوان، خیبرشکن، قاسم، صیاد، طبس سوم خرداد، ۳۰ خرداد و سلاح‌هایی که همه این‌ها دقیقاً در کشور ما توسط جوانان ایرانی به صورت خلاقانه تولید شده‌اند را در اختیار داریم و امروز به میزان غیرقابل شمارشی در دسترس سامانه‌های عملیاتی ما قرار دارند. همچنین در عرصه پهپادی در خطوط مقدم فناوری هستیم.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما در گذشته هیچ چیزی به غیر از سلاح‌های سبک در اختیار نداشتیم، اما امروز توپخانه‌های دوربرد برای ما سلاح‌های سبک محسوب می‌شوند. موشک‌هایی مانند ٣۶٠ میلی‌متری مقدم، برای ما برد کوتاه محسوب می‌شود. موشکی هم مانند رضوان که یک موشک دقیق‌زن با سر جنگی بسیار قدرتمند است، برای ما یک موشک برد متوسط با برد هزار کیلومتری محسوب می‌شود.

سرلشکر سلامی: موشک رضوان، یک موشک پیشرفته بالستیک و نقطه‌زن است که با سرعت هشت برابر سرعت صوت وارد جو زمین می‌شود.