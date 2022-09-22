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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

در محکومیت حرکات هنجارشکنانه؛

تظاهرات مردمی در تهران و سراسر کشور فردا برگزار می‌شود

تظاهرات مردمی در تهران و سراسر کشور فردا برگزار می‌شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: تظاهرات مردمی در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر، فردا پس از اقامه نماز جمعه در تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تظاهرات محکومیت حرکات هنجار شکنانه‌ عده‌ای معدود از عوامل مزدور و فریب خورده در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، آتش کشیدن برخی از مساجد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت حجاب بانوان و همچنین تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت مردم؛ فردا پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه (اول مهرماه) در تهران و سراسر کشور با حضور مردم بصیر و شجاع و آگاه ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5595481
طیبه بیات

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      لبیک یا خامنه‌ای! 💚🍃🇮🇷
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      کاملا بی موقع و بی معنی بی موقع چون خیلی ها مسافرت هستند و خیلی ها هم انگیزه آمدن ندارند بی معنی چون موجب تشدید صف آرایی آحاد جامعه علیه هم می شود و به اختلاف ها دامن می زند
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      2 0
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      دیگه این کارهم لوث شده مردم میفهمند که عامل ومسبب این حرکات چه کسانی هستن..
    • سعید IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      5 4
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      با این طرز تفکر شما مسئولین واقعا متاسفم که مردم رو مقابل مردم‌در میارید بجای گوش دادن به مشکلات وخواسته فرزندانمان بچه کانه ترین عکس العمل رو نشان میدهیدیه کمی دور اندیش باشید وفکر کنید قبل از انجام تصمیمات بچه گانه کاری کنید جوونهای این مرز وبوم مانند فرزندان یه سری مسئولین بی تفاوت وبیغیرت نباشن
    • حسین علی نژاد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 9
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      رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران خواهشمندم، خواهشمندم لطفا در مقابل هر گونه تجمع فساد های کلی کشور که بر خلاف قانون شرعی و بر خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف نظام مقدس صدور حکم تیر در جهت مقابل دشمنانی که مخالف، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند را صادر کنید. من اله توفیق جانم فدایی رهبرم
    • ... FR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      4 4
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      یه مشت اجنبی مزدور میرن بر علیه مردم ایران
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
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      اونی که میگه حکم تیر را صادر کنید از دسمنان ما بدتر الهی که خدا بچه اش را بلایی بسر بیاورد تا دیگر مرگ کسی را نخواهد منم عاشق رهبرمم ولی مخالف کشتن کشتارم زیرا امامامون هیچکدام خواهان کشتن بنده خدا نبودن پس تو از یزید بدتری جانم فدای رهبرم❤

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