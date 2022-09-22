به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تظاهرات محکومیت حرکات هنجار شکنانه‌ عده‌ای معدود از عوامل مزدور و فریب خورده در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، آتش کشیدن برخی از مساجد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت حجاب بانوان و همچنین تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت مردم؛ فردا پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه (اول مهرماه) در تهران و سراسر کشور با حضور مردم بصیر و شجاع و آگاه ایران اسلامی برگزار خواهد شد.