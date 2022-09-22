به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد حماسه دفاع مقدس و مجاهدت افتخارآمیز ملت ایران در جنگ تحمیلی ۸ ساله، تمسک به حبل‌المتین را پشتوانه‌ای محکم برای صیانت نظام و ملت ایران از گزند فتنه‌ها، و کینه‌توزی‌های بیگانگان و ضدانقلاب داخلی و خارجی دانست.

در این بیانیه آمده است: ۸ سال دفاع مقدس و ایثار و پایمردی ملت سلحشور ایران اسلامی در یک جنگ نابرابر با نظام سلطه جهانی و عوامل منطقه‌ای آن، یکی از مقاطع تاریخی پر فروغ، آموزنده و الهام‌بخش در تاریخ این سرزمین است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لازم است این رویداد عظیم با آثار و برکات بی‌شمار خود به منزله گنجینه‌ای ارزشمند و هویت‌ساز در سختی‌ها و چالش‌های فراروی کشور، برای همیشه زنده و هدایت بخش نسل‌های این سرزمین قرار گیرد.

جنگ تحمیلی ۸ ساله به عنوان یک توطئه استکباری که با هدف نابودی انقلاب، براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برقراری سلطه مجدد قدرت‌های استعماری بر میهن اسلامی آغاز شده بود در پایان نه‌تنها به شکست صدام و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن به ویژه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی منجر گردید و سربلندی ایران اسلامی را رقم زد، بلکه مقدمه‌ای برای ورود جمهوری اسلامی بر قله‌های عزت و پیشرفت در مقیاس جهانی به ویژه در حوزه صنعت دفاعی و قدرت نظامی شد.

بیانیه وزارت دفاع، بهره‌مندی از آموزه‌های هشت سال دفاع مقدس برگرفته از روحیه ایثار و شهادت‌طلبی، خلاقیت و نوآوری رزمندگان، لزوم ارتقای قدرت دفاعی و بازدارنده و اشراف اطلاعاتی در برابر سناریوهای جبهه شیطانی دشمنان را امری مهم و سرنوشت‌ساز قلمداد و تاکید کرد: قدرت دفاعی امروز کشور در عرصه‌های مختلف که با تکیه بر توانمندی‌های بومی حاصل شده، توان بازدارندگی ایران اسلامی را به نقطه‌ای رسانده است که دشمن را از خطای محاسباتی و راهبردی و هرگونه اقدام سخت و نظامی علیه جمهوری اسلامی برحذر می‌دارد.

در ادامه، این بیانیه تداوم روند قدرت‌افزایی دفاعی برای مقابله متناسب با تهدیدات را همچنان در زمره راهبردهای اولویت‌دار نیروهای مسلح و حوزه صنعت دفاعی کشور توصیف و تصریح کرد: در شرایطی‌که دشمنان تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای خود را با تمرکز بر جنگ شناختی و سیاه نمایی وضع موجود کشور و نا امیدسازی مردم به خصوص نسل جوان به کار گرفته‌اند، آحاد ملت و مسئولان نظام با تکیه بر درس‌های ۸ سال دفاع مقدس و مقاومت شکوه‌مند و افتخارآمیز ملت ایران تحت هدایت‌ها داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) رویاهای دشمنان را باطل و به فضل الهی آینده روشن پیش رو را نقطه افول آنان قرار خواهند داد.

بیانیه مذکور در پایان با گرامیداشت یاد، خاطره و راه پرفروغ شهیدان انقلاب اسلامی، ۸ سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای گرانقدر عرصه امنیت کشور به خصوص هزار شهید صنایع دفاعی ایران اسلامی، سه وزیر دفاع شهید (شهیدان سرلشکر نامجوی سرلشکر فلاحی و دکتر چمران) و همچنین شهید محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، تقارن هفته دفاع مقدس با ایام رحلت جانسوز پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را در راستای تمسک به حبل‌المتین و پیروی از آرمان شهدا معنادار تبیین کرد.

در پایان بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است: بی‌شک آموزه‌های ۸ سال دفاع مقدس اقتضا می‌کند روند خودکفایی همه‌جانبه و توسعه قدرت نظامی و دفاعی کشور با رویکرد جهادی و انقلابی و بهره‌گیری از سرمایه انسانی در مجموعه صنعت دفاعی و نیز ظرفیت جوان، مؤمن و با انگیزه در شرکت‌های دانش‌بنیان استمرار یابد و تلاش‌ها برای دستیابی به فناوری‌های نوین و نوظهور در حوزه صنایع دفاعی همسو با منافع و مصالح کشور، تسهیل و تسریع شود.