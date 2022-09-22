پایان دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان و زمینه سازی برای دور جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق که برای حضور در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره تازه‌ترین تحولات کشورش و منطقه سخن گفت.

فؤاد حسین در این مصاحبه درباره مذاکرات ایران و عربستان گفت: دور پنجم این مذاکرات به پایان رسید و ما در حال زمینه سازی برای دور جدید هستیم. رایزنی‌هایی در جریان است که دور بعدی نشست بین ایران و عربستان در سطحی غیر از وزرای خارجه برگزار شود.

وی درباره مذاکرات هسته‌ای هم اظهار داشت: ما از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم و معتقدیم تشدید تنش‌ها در این پرونده، بر اوضاع داخلی عراق تأثیر منفی دارد. ما برای توسعه روابط با آمریکا تلاش می‌کنیم و روابط مان با ایران خوب است.

وزیر خارجه عراق ضمن اشاره به روابط کشورش با ترکیه افزود: ترکیه همسایه مهمی است و ما دارای منافع مشترک هستیم و باید به تفاهمات درباره مسائل مختلف دست یابیم. ما بر ضرورت توسعه روابط با ترکیه با استناد به توافقات مشترک تأکید می‌کنیم. ما با آنکارا در حال جستجوی راهی برای پایان به عملیات مسلحانه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) ستیم و تأکید می‌کنیم که این مسئله با خشونت و از طریق سلاح حل نمی‌شود.

وی در ادامه به حضور نظامی آمریکا در کشورش هم پرداخت و گفت: حضور نظامی آمریکا در عراق در چارچوب آموزشی و مستشاری قرار دارد.

فؤاد حسین در بخش پایانی مصاحبه خود با اشاره به تحولات داخلی کشورش تصریح کرد: مذاکراتی که بین گروه‌های سیاسی جریان دارد، شاهد پیشرفت بوده است و به زودی به سوی برگزاری نشست پارلمان پیش خواهیم رفت. امیدوارم با جریان صدر به توافقی برسیم تا این جریان بخشی از دولت باشد. ما در مسیر تشکیل دولت جدید یا مشکل مواجه هستیم.