«نهاجا» در بالاترین سطح از قدرت و توان رزمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتش، امیر خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در رژه هوایی مشترک نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران به مناسبت ۳۱ شهریور، ضمن تشریح برنامه پروازی، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته با یاری خداوند رژه هوایی مشترک نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران برگزار شد.

وی با اشاره به هدف از برگزاری رژه هوایی، تصریح کرد: رژه هوایی ۳۱ شهریور ماه نمایش قدرت هوایی ایران اسلامی و خار چشمی برای دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی است، چرا که امروز کشور عزیزمان ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر، عزتمندتر و سربلندتر است و این را مدیون کسانی هستیم که شبانه‌روز مشغول به علم آفرینی و ارتقای توان رزم نیروهای مسلح هستند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: امروز قدرت بازدارندگی و در صورت لزوم قدر تهاجمی همان چیزی است که دشمنان از آن می‌هراسند. بی‌تردید این همان مولفه‌ای است که مانع از خود بزرگ‌بینی بسیاری از کشورهای منطقه شده است.

امیر واحدی گفت: هشدار می‌دهیم که کوچک‌ترین تعرض به خاک ایران اسلامی می‎‌تواند منجر به فوران خشم نیروهای مسلح شود که در آن صورت قدرت نظامی خود را به نمایش خواهیم گذاشت.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گسترش‌دهندگان اقتدار، عزت و امنیت در منطقه هستند، نیروهایی که راهشان و هدفشان امنیت آفرینی و ایستادگی در برابر خودکامگی استعمار جهانی است و بر همین اساس برای تحقق اهداف خود از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به انجام عملیات انتقام، تنها ۲ ساعت پس از حمله عراق به ایران در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ گفت: تفکرات کورکورانه نیروهای بعثی عامل شکست آنها بود. بی آن که بدانند نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران بخصوص نیروی هوایی ارتش تنها پس از ۲ ساعت از این حمله پاسخ دندان شکنی به آنان می‌دهد.

امیر واحدی تصریح کرد: امروز نیروی هوایی در بالاترین سطح از قدرت و توان رزمی است و همچون گذشته دارای کارکنان متعهد، متخصص و ولایی است که خود را فدایی ملت و کشور می‌دانند.

وی گفت: نیروهای مسلح ما حافظان امنیت و آرامش ایران اسلامی هستند که هیچگاه از عقاید و باورهای خود دست بر نداشته و با تمام توان در راستای حفظ امنیت و اقتدار این مرز و وبوم پیش می‌روند.

رژه هوایی در بندرعباس، با شرکت ۶ فروند جنگنده F4 نیروی هوایی ارتش، یک فروند F3P نیروی هوایی ارتش، ۵ فروند سوخو ۲۲ نیروی هوافضای سپاه، ۳ فروند توکانو از نیروی هوا فضای سپاه، یک فروند هواپیمای F27 از نیروی دریایی ارتش، ۳ فروند بالگرد SH3D از نیروی دریایی ارتش و یک فروند بالگرد AB212 نیروی دریایی ارتش، برگزار شد.