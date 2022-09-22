احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات استان تهران/کاهش دما

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده، آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود که امروز، فردا در ساعات بعدازظهر تا شب در ارتفاعات استان به‌ویژه در ارتفاعات شرقی افزایش ابرناکی گاهی همراه با رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق و در نیمه جنوبی استان گاهی افزایش سرعت باد به همراه گردوخاک و کاهش نسبی کیفیت هوا مورد انتظار است.

در روز دوشنبه (۴ مهرماه) کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه ورامین با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (اول مهرماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲ مهرماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.