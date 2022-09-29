ولیزاده رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، نسترن ولی زاده ملی پوش تکواندو کشورمان که در جدیدترین دور اردوهای تیم ملی با دعوت کادر فنی تیم ملی تکواندو بانوان در تمرینات حضور داشت؛ با مصدومیت از ناحیه «استخوان ترقوه» رو به رو شد.

ولی زاده به دلیل زمین خوردن در حین تمرین، به بیمارستان مهر منتقل شد و سپس تحت نظر دکتر رضا شیروانی بختیاری، ترقوه خود را با پیگیری هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو عمل جراحی کرد. با صلاحدید پزشک معالج، نایب قهرمان آسیا در رقابت‌های چانچئون کره جنوبی ۲۰۲۲، به مدت ۲ ماه از رقابت‌ها دور خواهد بود..

بر همین اساس، ولی زاده به واسطه آسیب دیدگی شرایط حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی کشور مکزیک که آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود را از دست داد.