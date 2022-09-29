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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۱

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در آزادراه تهران - کرج و جاده چالوس سنگین است

ترافیک در آزادراه تهران - کرج و جاده چالوس سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده میانک و ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک سنگین ​​​​​​​است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده میانک سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده‌های پل فردیس، مهرویلا و پلیس راه مهرشهر سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده امامزاده طاهر سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5599327

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