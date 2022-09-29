مدیرکل راهداری البرز: ترافیک در آزادراه تهران - کرج و جاده چالوس سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده میانک و ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک سنگین ​​​​​​​است.