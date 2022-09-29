ترافیک در آزادراه تهران - کرج و جاده چالوس سنگین است

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج محدوده میانک سنگین است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدودههای پل فردیس، مهرویلا و پلیس راه مهرشهر سنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده امامزاده طاهر سنگین است.
وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.
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