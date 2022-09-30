دشمن از طریق جنگ فرهنگی قصد ترویج خشونت در میان نسل جدید را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی صبح جمعه در مراسم سنتی آئینی قالیشویان مشهد اردهال کاشان با اشاره به اینکه مردم ایران افتخار می‌کنند که شیعه ائمه اطهار هستند، اظهار داشت: ما و نسل ما در مقابل نشر معارف اهل بیت مسئول هستیم و نباید از ایمان و باورهای مذهبی خود کوتاهی کنیم.

وی با بیان اینکه پیروی از اهل بیت فقط مراسم گرفتن نیست، ابراز داشت: دستوری از فرامین و آموزه‌های اهل بیت باید توسط شیعیان ایشان مورد اهتمام جدی باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و مسلمین از صدر اسلام تاکنون به روش‌های گوناگون در حال ضربه زدن به دین مبین اسلام هستند، تصریح کرد: تعالیم اسلامی برگرفته از مکتب حضرت محمد (ص) است که حامی مظلومان بود و از این رو دشمنان اسلام تا به امروز تلاش می‌کنند این تعالیم را کمرنگ کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به هیچ عنوان دلش برای مردم و نظام جمهوری اسلامی نمی سوزد گفت: متأسفانه دشمن در جنگ فرهنگی و پس از آن در جنگ رسانه‌ای به شکل‌های مختلف در حال هجمه بر علیه جوانان و نوجوانان کشور است.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اینکه دشمن در تلاش است تا نسل جدید کشور را همراه با خشونت رشد دهد، افزود: امیدواریم مسئولان و مدیران کشور به هوش باشند و با انجام اقدامات فرهنگی مناسب در صدد مقابله با این توطئه‌های دشمن برآیند.

وی با اشاره به اینکه والدین هم باید بر فعالیت فرزندان به خصوص در هنگام کار با موبایل و کامپیوتر نظارت بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما در مقابل کشور و دین و نظام خود مسئول هستیم و از این رو باید در تربیت فرزندان خود سعی و اهتمام جدی داشته باشیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه خوشبختانه چند سالی است که روضه‌های خانگی در کشور مجدداً روایج پیدا کرده است، تاکید کرد: برگزاری جلسات روضه‌های خانگی باعث برکت در منزل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اسلام دین کامل است، اظهار داشت: اگر هر یک از ماها دچار لغزش و یا اشتباهی می‌شویم این از ضعف ما است و مشکل از دین اسلام و آموزه‌های ارزشمند آن نیست.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم ما به عنوان یک شیعه عمل به دستورات و فرامین ائمه اطهار است، ابراز داشت: با این کار می‌توان ادعا کرد که ائمه را یاری کرده ایم چراکه باعث گسترش فرهنگ اسلام در جامعه می‌شویم.