دستور بازداشت «عمران خان» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، دستور بازداشت «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان صادر شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، حکم بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان به پرونده ای مربوط به تهدید یک قاضی زن در تجمع روز ۲۰ آگوست صادر شده است.

این حکم از سوی «رانا مجاهد رحیم» (Rana Mujahid Rahim) به تاریخ ۳۰ سپتامبر صادر شده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که دادگاهی در پاکستان ابراز تاسف عمیق عمران خان را بابت اهانت به یک قاضی زن نپذیرفت.

«اشتر اوصاف» دادستان کل پاکستان در این خصوص اعلام کرده بود که هیات منصفه ای متشکل از ۵ قاضی به ریاست عطار میناالله به اتفاق آرا نارضایتی خود را نسبت به پاسخ عمران خان ابراز کرده و دستور داد در جلسه بعدی به اتهامات اهانت به دادگاه رسیدگی شود.

در همین ارتباط، سازمان تنظیم مقررات رسانه های الکترونیکی پاکستان (PEMRA) چند پیش با صدور بیانیه ای، پخش زنده سخنرانی‌ های عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را به بهانه تهدید «موسسات و مقامات دولتی» این کشور ممنوع اعلام کرد.

براساس این بیانیه، عمران خان علیه نهادهای دولتی صحبت و مقامات دولتی را تهدید کرده بود!

در بیانیه مذکور گفته شده بود که سخنرانی های عمران خان برای نظم عمومی مضر بوده و از این به بعد پخش زنده آنها از شبکه های تلویزیونی ممنوع خواهد بود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عمران خان، رهبر جنبش عدالت خواه پاکستان اظهاراتی را علیه پلیس ارشد و یک قاضی به دلیل شکنجه شهباز گیل، رئیس ستاد حزبش مطرح کرد.