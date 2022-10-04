خبر خوب برای حقوق کارمندان و بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، افقهی معاون مجلس، حقوقی و استانها سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیئت دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد.
بر اساس پیشنهاد دولت افزایشهای جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.
بر اساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئتعلمی و قضات، با عنوان متناسبسازی حقوق، بهصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج میشود.
حقوق مشمولین جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهکهای درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش مییابد.
افقهی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در یکسال گذشته برای تأمین هزینههای کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛ دولت برای تأمین منابع این لایحه هم به سراغ شیوههای تورمزا نخواهد رفت.
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