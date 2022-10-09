حمایت و جبران مافات کسب و کارهای مجازی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نباتی نژاد ظهر یکشنبه در نطق میان دستور پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: تنوع و پیچیدگی روزافزون ابرچالشهای زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز وجود فرهنگ سازمانی و فرایندهای معیوب و غیر بهره ور بر جای مانده از گذشته بر کسی پوشیده نیست که لازمه تصمیمگیریهای راهبردی و اجرای مجاهدانه و نظارت هوشمندانه بر آن تصمیمات است.
وی ادامه داد: البته مقدمه حل این مشکلات و تصمیمگیری صحیح، تفاهم در مساله شناسی و هم افق شدن متولّیان امر برای پیگیری راهکارها است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: طراحی و پیادهسازی سازوکار جذب مشارکتهای ملی و بینالمللی در حوزههای فنی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای حفظ و توسعه جایگاه اصفهان در موقعیتهای ملی، منطقهای و جهانی باید در دستور کار قرار گیرد.
پرهیز از شعار دادن و اقدامات ویترینی در امور شهری
وی با بیان اینکه این مهم با شعار دادن و انجام اقدامات ویترینی و از سر سیری به نتیجه نخواهد رسید، گفت: لازم است که حوزه پژوهش، ارتباطات و امور بینالملل، فرهنگی و سرمایهگذاری شهرداری در مسیر توسعه دیپلماسی شهری در حوزههای تخصصی خود و نیز استقرار سازوکارهای شفاف در امر انتشار فراخوانهای جذب منابع و تولید آثار قدم بردارد.
نباتینژاد با بیان اینکه برگزاری همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، انعقاد تفاهمنامه با سازمانهای معتبر بینالمللی منتشر کننده فراخوانها میتواند راهگشا باشد، گفت: طراحی هوشمندانه مجموعه رویدادهای مربوط به "جایزه بزرگ اصفهان" بهانههای خوبی برای پیگیری این مهم خواهد بود.
لزوم بازطراحی ساختارهای انتظام بخش
وی با اشاره به اتفاقات تلخ اخیر در کشور که برخی در خیال خام خود ویرانی تمدن ایران را نشانه رفته بودند، گفت: اکثریت مردم این سرزمین قانون و اخلاق را محترم میشمارند و تعدّی به حقوق هموطنان خود ندارند، بنابراین رواست که فرآیندها و ساختارهای انتظام بخش به اقتضای روز و با حفظ اصول به طور هوشمندانه و حکیمانه مورد بازطراحی قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: نسل جدید جوان به اقتضای سن و مشاهدات خود در رسانهها و همچنین بر اساس کم کاری بخشهای فرهنگی معمولاً پر از شبهه و پرسش است که گفت و گو گفتمان غالب بین نسلی شده و کسی از طرح مطالب و سوالات این نسل پرسشگر نهراسد، بلکه با تجهیز خود به لباس تبیین و آگاهی به استقبال پرسشها بروند.
توجه به کسب و کارهای مجازی و جبران خسارت
وی تاکید کرد: متأسفانه کسب و کارهای مجازی به دلیل بحران پیش آمده، در این مدت ضررهای هنگفتی متحمل شده و نیاز به حمایت و جبران مافات دارند و لازم است وزرای محترم اقتصاد و فناوری اطلاعات تدبیری بیاندیشند تا اعتماد عمومی فعالان این بخش احیا شود.
نباتی نژاد معتقد است که بلندگوهای مبلغ مهاجرت و رسانههایی که بر طبل تفرقه و گسست و نا امیدی میکوبند به طور شبانه روزی نسل عزیز دانشجوی این کشور را نسبت به آینده نا امید میکنند و متولیان امر باید مقابل این موضوع نوید افق روشن را برای آنها ترسیم کنند.
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