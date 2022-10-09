تجارت ایران و روسیه بدون واسطه گری ارزهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در یک گفت و گوی رادیویی در مورد اجلاس خزر و فصل جدید روابط بانکی و تجاری ایران و روسیه اظهار کرد: با توجه به اتفاقات چند ماهه اخیر و تغییر روابط اقتصادی کشور روسیه با کشورهای اروپایی، ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه فراهم شد. البته این ظرفیت‌ها قبلاً هم ایجاد شده بود اما یا عملیاتی نشده بود یا آن‌ها را کامل اجرایی نکرده بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری‌های مشترک بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه و توافقات شکل گرفته برای تبادلات تجاری بین ایران و روسیه را ظرفیتی برای افزایش سطح روابط اقتصادی بین دو کشور و پوشش بخشی از نیازهای ایران عنوان کرد.

پورابراهیمی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه اول امسال گفت: این میزان افزایش نشان می‌دهد که حرکت جدیدی در توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی شروع شده اما با این تفاوت که ما قبلاً در تراز منفی حرکت می‌کردیم اما الان به تدریج می‌توانیم تراز منفی را هم جبران کنیم.

این نماینده مجلس توافق بین بانک مرکزی ایران و کشور روسیه را فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور خواند و افزود: در حال حاضر این امکان فراهم شده که بدون هیچ‌گونه واسطه‌گری ارزهای کشورهای دیگر، امکان مبادلات اقتصادی را به شکل روان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در اجلاس خزر هم تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بود گفت: در حال حاضر به ویژه بعد از برگزاری این اجلاس، فصل جدیدی از همکاری‌ها آغاز شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که به صورت موازی با دیگر کشورهای دنیا نیز روابط اقتصادی داشته باشیم.