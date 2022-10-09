کمیته فضای مجازی در استان بوشهر فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: تبیین و آگاهسازی جوانان از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید اساتید دانشگاه ورود خوبی به این مسئله داشته باشند.
وی با اشاره به دستگیری تعداد از افراد در ارتباط با برخی تجمعات کوچک چند نفره در استان بوشهر بیان کرد: اغلب این افراد آزاد شده و لیدرهای اصلی بازجویی شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تعدادی نیز از سوی دستگاههای نظارتی احضار، دعوت و ارشاد شدند افزود: این اقدامات بیشتر جنبه پیشگیری دارد.
وی با اشاره به اینکه فتنه اخیر در استان بوشهر به خوبی از نظر امنیتی مدیریت شد و وضعیت خوبی را در استان شاهد بودیم اضافه کرد: فراخوانهایی در استان بوشهر صادر شد ولی با اقدامات بهموقع مشکل خاصی را شاهد نبودیم.
امنیت خوب در استان بوشهر
پورات با اشاره به اقدامات خوب دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در استان بوشهر تصریح کرد: نسبت به دیگر استانها از نظر امنیتی وضعیت مطلوبی داشت و فوتی و مجروح نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین اقدامات در مسائل اخیر از طریق فضای مجازی مدیریت میشد افزود: کمیته فضای مجازی در استان بوشهر فعال شده و با ریاست استاندار شورای فضای مجازی راهاندازی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: سن افراد دستگیر شده یا در خیابانها در آشوبهای اخیر ۱۴ تا ۲۴ سال بود که انتظار میرود خانوادهها هم مراقب فرزندان خود باشند.
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