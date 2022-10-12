تسلیت قالیباف در پی درگذشت رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت رضا روستا آزاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد برجسته و توانمند و چهره خدوم و متعهد علمی کشور دکتر رضا روستا آزاد رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف موجب تأسف و تأثر گردید.

دکتر روستا آزاد طی سال‌های عمر خود در عرصه‌های علمی و تحقیقاتی با مجاهدت و تلاش خدمات ارزنده‌ای داشتند که علاوه بر تدریس، انجام پروژه‌های پژوهشی، تألیف آثار و انتشار مقالات علمی و تربیت شیفتگان علم و دانش بخشی از کارنامه ارزشمند ایشان می‌باشد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه دانشگاهی و علمی کشور، همکاران، دانشجویان و خانواده گرامی، برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.