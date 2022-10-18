تأثر و تالم جامعه علمی کشور در پی درگذشت دکتر رضا روستا آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در هفتمین روز درگذشت استاد بسیجی رضا روستا آزاد با صدور بیانیه‌ای عنوان کرد: این دانشمند مجاهد و سایر مجاهدان آوردگاه‌های علمی کشور جلوه‌های ناب هویت ایرانی اسلامی جامعه دانشگاهی کشورند.

در متن این بیانیه آمده است:

«مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ لا تُجبَرُ وثُلمَةٌ لا تُسَدُّ، وهُوَ نَجمٌ طُمِسَ

درگذشتِ عالِم دانشمند، مصیبتی جبران ناپذیر و رخنه‌ای بسته ناشدنی است، مانند ستاره‌ای که غروب می‌کند.» رسول اکرم (ص)

در گذشت برادر دانشمند، استاد مجاهد، زنده‌یاد دکتر رضا روستا آزاد موجب تأثر و تألم شدید جامعه‌ی علمی کشور گردید.

دکتر رضا روستا آزاد انسانی مؤمن، انقلابی، حکیم، فکور، مؤثر، دلسوز، ساعی، شجاع، صریح، صادق و صبور بودند.

دکتر روستا آزاد حقاً از مصادیق عینی امتزاج تعهد و تخصص بودند. ایشان همچنانی که حائز بالاترین مراتب آموزشی و پژوهشی بودند به تعبّد و تقید نیز اشتهار داشتند و مشغله‌های علمی و مدیریتی هیچگاه ایشان را از تعهد به اصلاح نفس و تلاش در جهت اعتلای فرهنگی و اعتقادی جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی کشور بازنداشت.

دلبستگی و تعلق خاطرِ ایشان به پرورش علمی، روحی و اخلاقیِ دانشجویان و تلاش برای شکوفایی و بالندگیِ استعدادهای بالقوه‌ی فرزندان برومند ایران اسلامی در کنار غیرت، جدیت، سخت‌کوشی، آزادگی و عزّت نفس، ایشان را برای همیشه به عنوان یک معلم و مربی برجسته و دغدغه‌مند، در حافظه تاریخی ملّت عزیز ما ثبت نموده است.

امروز دانشگاه‌های ایران اسلامی بیش از همیشه نیازمند تأسی به مرام و مشی چنین اساتید با اخلاقی هستند. همه دانشجویان و اساتید به ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف باید رهرو راه این اسلاف صالح خود باشند. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی نه تنها منبع علم و پژوهش که پرچمدار اخلاق و تقوا نیز هست. شهید چمران، شهید مجید شریف واقفی، مرحوم دکتر رضا روستا آزاد و سایر مجاهدان فقید آوردگاه‌های علمی کشور، جلوه‌های ناب از هویت ایرانی-اسلامی جامعه دانشگاهیان کشور هستند. هویتی تاریخی و جامعه‌ای اصیل که به رغم دسیسه‌های دشمنان ایران و اسلام روز به روز متعالی تر از قبل در راستای تحقق تمدّن نوین اسلامی گام برمی‌دارد.

در پایان سازمان بسیج اساتید مجدداً فقدان این استاد فرهیخته و بسیجی را به خانواده مکرم ایشان، دانشجویان، همکاران و همه دوستداران این استاد فقید تسلیت عرض می‌نماید و رجاء واثق دارد که جامعه استادان کشور به ویژه استادان بسیجی راه و منش ایشان را با عزم و اراده پولادین ادامه خواهند داد. ان شاء الله.