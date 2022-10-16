سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با لایحه ۲ فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی اظهار کرد: ما با کارشناسان دو مجموعه حمایتی بهزیستی و کمیته امداد جلسه برگزار کرده‌ایم و پیشنهادمان را ارائه کرده‌ایم.

وی در خصوص میزان پیشنهادی دو مجموعه بهزیستی و کمیته امداد جهت افزایش مستمری مددجویان گفت: حداقل پیشنهاد ما ۳۰ درصد است و قطعاً هر چقدر مستمری مددجویان افزایش پیدا کند به نفع مددجویان دو دستگاه حمایتی خواهد بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی، در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش مستمری مددجویان آیا مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته از سال به حساب آنها واریز خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به مصوبه بر می‌گردد و بر اساس آن عمل می‌شود ولی در کل پیشنهاد ما افزایش ۳۰ درصدی است و پیش‌بینی این است که این میزان محقق شود و دولت و مجلس با آن موافق هستند.