به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس، قانونگذاری های کارآمد را مطالبه کردند.

وی تصریح کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش نمایندگان مجلس در جلسه گذشته کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقی مانده جهت نهایی شدن به مجلس تشخیص فرستادند.

قالیباف افزود: انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری این قانون در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را مشخص کند تا این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس این طرح علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و مؤسسات نیز منتشر شود.

وی ادامه داد: همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت سوءاستفاده کند.

قالیباف بیان کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانونگذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقی مانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد، این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

قالیباف افزود: همچنین قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در برابر اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت؛ اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریباً به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: همین جا ضروری است به همه نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.