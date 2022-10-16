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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

میرکاظمی در صحن مجلس:

۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم

۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلاً استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه در افزایش قیمت‌های جهانی به علت جنگ اوکراین و روسیه رخ داد و همچنین با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، نیازمند آن شدیم که یک بازنگری جدی در متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با وجود تحقق ۷۰ درصدی منابع، لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تقدیم مجلس شده است.

وی افزود: لازم است در یک جلسه غیرعلنی برای نمایندگان توضیح دهیم که در شرایط فعلی به چه صورتی کشور را اداره می‌کنیم. در حال حاضر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلاً استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.

میرکاظمی تصریح کرد: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی ما وجود دارد، این ترمیم حقوق انجام شده است. خواهش بنده از نمایندگان این است که سقف ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند.

کد مطلب 5609796
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • محمدبهرامی بلوچ IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
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      شما میدانید مشکلات است باوجود مشکلات پست ها را یا اشغال نکنید یا بدون غروناز حل کنید کشور ظرفیت حل مشکلات را به اسانی دارد

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