اعتصابات در فرانسه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر کارگران یک پالایشگاه فرانسوی و یک انبار سوخت در پنج سایت متعلق به گروه انرژی توتال پیمان بستند که به اعتصاب خود ادامه دهند.

چهار پالایشگاه از هفت پالایشگاه و یک انبار فرانسه پس از رد پیشنهاد مالی توسط کارگران پیشرو در بخش هیدروکربن، از کار افتادند.

اعتصابات منجر به صف‌های طولانی در بیرون پمپ بنزین‌ها شد و همه بخش‌های اقتصاد، از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا کشاورزان را نگران کرد.

دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برخی از کارگران اعتصاب‌کننده را مجبور کرد این هفته به سر کار بازگردند و انبارهای سوخت را باز کنند، اقدامی که خشم اتحادیه‌ها را برانگیخت، اما دادگاه‌ها آن را تأیید کردند.

روز شنبه، کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) که این حرکت را سه هفته پیش آغاز کرد، گزارش داد که کارگران ۳ سایت توتال انرژی تصمیم به تمدید اعتصاب خود گرفته اند.

اریک سلینی، هماهنگ کننده CGT این شرکت، گفت که این اعتصابات به دیگر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

مخالفان چپ‌گرای مکرون در اعتراض به تورم روز یکشنبه تظاهرات کردند.

سندیکای عمومی کارگران خواستار اعتصاب در روز سه شنبه شد که باعث اختلال در حمل و نقل عمومی در سراسر کشور می‌شود.

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