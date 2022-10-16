۲۲۱ هزار معلول با آسیب بینایی تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کاظمی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور همزمان با روز عصای سفید در دیدار با اعضا شبکه ملی تشکل‌های نابینایان سراسر کشور، گفت: سازمان بهزیستی کشور در چهار دهه گذشته با تمام توان و مقدورات گوشه‌ای از مشکلات جامعه هدف را مرتفع کرده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در تبیین و تشریح عملکرد در حوزه معلولیت بینایی، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۱ هزار معلول دارای آسیب بینایی خفیف، متوسط و شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند که بیش از ۵۸ هزار و ۸۰۰ نفر از خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR، سلامت، آموزش و معاش بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۹۳۰ نفر از افراد دارای آسیب بینایی از مناسب‌سازی مسکن و تجهیزات فعالیت‌های روزمره زندگی بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، طی ۵ سال اخیر طبق ماده ۱ قانون واحده تعداد ۲۶۵ نفر از افراد دارای معلولیت بینایی از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کردند.

کاظمی به پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزی به بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ نفر فرد نابینا و کم بینا اشاره کرد و گفت: ۳ هزار و ۱۶۳ دانشجوی دارای معلولیت بینایی نیز کمک هزینه شهریه دانشگاه دریافت کردند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بهره‌مندی ۸ هزار و ۷۳۷ نفر از کمک هزینه ایاب و ذهاب برای افراد نابینا و کم بینا، ادامه داد: در حال حاضر ۶۷۳ نفر توان‌خواه کم‌بینا و نابینا از خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز توانبخشی حرفه‌ای بالای ۱۵ سال بهره‌مند می‌شوند.

به گفته این مقام مسئول خدمات هنر درمانی، نمایش درمانی و موسیقی درمانی در مراکز توانبخشی با تاکید بر جنبه‌های درمانی هنر و نقش مؤثر آن در توانبخشی افراد دارای معلولیت طراحی شده که در گروه خدمت‌گیرندگان دارای اختلال بینایی ۱۴ مرکز به ۵۶۵ توان‌خواه دارای اختلال بینایی ارائه می‌شود.

وی در پایان با اشاره به فعالیت شبکه ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت بینایی، یادآور شد: هدف از تشکیل این شبکه ایجاد یک‌صدایی و هم‌صدایی میان این گروه است تا از طریق یک مجرا مطالبات پیگیری شود.