استاندارد بومی نداریم/ لزوم ارتقا استاندارد کالاهای صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی‌امین امروز در همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: استاندارد سه کارکرد دارد که در کارکرد اول حداقلِ کیفیت محصول و کالا مشخص می‌شود.

وزیر صمت ادامه داد: کارکرد دوم استاندارد، زبان مشترک است؛ به عنوان مثال یک قطعه‌ساز می‌خواهد قطعه‌ای را به یک سازنده ارائه دهد و در اینجا استاندارد مشخصات آن کالا را ترسیم می‌کند و بنابراین دو نفر یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده قطعه، یک زبان مشترک دارند و این استاندارد به مبادله طرفین کمک می‌کند.

وی افزود: کارکرد سوم استاندارد، مدیریت دانش است؛ به عنوان مثال یک مسواک یا خمیر دندان تولید می‌شود و در حین بهره‌برداری مشخص می‌شود که کالای تولیدی دارای مضراتی است این موضوع اثبات و تبدیل به یک تجربه می‌شود و از این تجربه می‌توان به عنوان ارتقا استاندارد استفاده کرد.

فاطمی امین با بیان اینکه این سه کارکرد در ۵ سطح موضوعیت می‌یابد، گفت: سطح اول مربوط به محصول، کالا یا خدمات، سطح دوم مربوط به فرآیندها، سطح سوم مربوط به سازمان، سطح چهارم مربوط به جامعه و سازوکارها و سطح آخر که بالاتر از همه سطوح است سطح استاندارد در زندگی است.

وی به استاندارد سازمان اشاره کرد و افزود: در مورد سازمان مردم فکر می‌کنند که کمتر به استاندارد نیاز است در حالی که در این بخش به استاندارد بیشتری نیاز است مثل استاندارد مدیریت مالی یا استاندارد مدیریت اسناد بنابراین در سطح سازمان نیاز به استاندارد بیشتری است. استاندارد و نوآوری در سطح سازمان به مراتب تأثیرگذارتر از سطح محصول است.

وزیر صمت اضافه کرد: استانداردهای ما بومی نیست، در حالیکه باید مرجعیت استاندارد داشته باشیم. نمی‌توان گفت کشوری دانش‌بنیان است و اقتصادش به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کند اما استانداردهایی که مرجعیت داشته باشد ندارد، ضمن اینکه استانداردهای ما بومی هم نباشد.

وی افزود: بنابراین باید برای خودمان استاندارد تعریف کنیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید به سمت ۵ مؤلفه از جمله تصویب، تبیین، صحه‌گذاری، گواهی‌دهی و غیره حرکت کنیم.

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند رو به رشد صادرات گفت: سال گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و ما در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم.

وی افزود: استانداردها در مورد محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین ما باید در این زمینه ارتقا یابیم.

وزیر صمت گفت: برای اینکه بتوانیم با کشورهای طرف تجاری تعامل داشته باشیم و استانداردهای یکدیگر را تأیید کنیم مساله ارتقا استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائز اهمیت است.

فاطمی امین تاکید کرد: صادرات کشور با حرکت شتابنده رو به رشد است و فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا خداحافظی با حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم.