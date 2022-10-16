احیای شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام‌پناه امروز در همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: در دولت سیزدهم استانداردسازی و ارزیابی کیفیت و خدمات فعال شد و همچنین ارزیابی انطباق و صدور گواهی کالا و خدمات فعال شد. همچنین مفهوم دیپلماسی استاندارد و کیفیت برای تفاهمات و توافقات بین‌المللی در کشورهای هدف تجاری تعریف شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این مدت شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال با حضور مقامات عالی نظام احیا شد و مدل کیفیت جهان اسلام طراحی و مبنای جایزه ملی کیفیت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این دولت استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و نوظهور برای تسهیل تجاری‌سازی فعال شد و همچنین نظارت‌های تخصصی در حوزه اوزان و مقیاس‌ها برای مبارزه با کم‌فروشی آغاز و سند یکپارچه فضا با تمرکز بر اصالت کیفیت تدوین شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد خطاب به مخبر معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: ساختار تشکیلاتی سازمان استاندارد پیش از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۹۶ است و با وجود تغییر عنوان، ارتقا جایگاه اداری و افزایش مأموریت‌ها و تکالیف در دوره‌های قبل اصلاح نشده است. لذا برخی از وظایف کلیدی نظیر موضوع حلال، استانداردسازی خدمات، موانع دانش‌بنیان و موارد دیگری که در ساختار قبلی که هم اکنون در سازمان جاری است وجود ندارد و این بی‌توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است.

اسلام‌پناه گفت: در اینجا متعهد می‌شوم که نقش نظام استاندارد به عنوان عامل موفقیت و پیشران در تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و صادرات محصولات غیرنفتی تقویت شود و امکان ارتقا چشمگیر صادرات کالا و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی فعال شود.