شمار بیماران با علائم عفونت تنفسی در اصفهان افزایش یافت

پژمان عقدک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شمار افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی استان با علائم سرپایی مشکلات تنفسی در دو هفته اخیر نسبت به هفته‌های پیش افزایش یافته است، اظهار داشت: اکنون تعداد افراد بستری کرونا در مراکز درمانی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش شمار بستری‌های کرونا

وی با بیان اینکه مراجعان سرپایی با علائم مشابه آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی زیادتر شدند، خاطرنشان کرد: براساس آماری که در مورد کرونا وجود دارد اکنون شمار بستری‌ها و همچنین بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی استان نسبت به سه هفته پیش تقریباً یک و نیم برابر شده است اما به صراحت نمی‌توان گفت افزایش شمار مراجعان با علائم عفونت تنفسی در اصفهان آنفلوانزا است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که شمار مراجعه کنندگان با علائم عفونت دستگاه تنفسی در اصفهان نیز نسبت به سال گذشته افزایش آن‌چنانی نداشته که آماری متفاوت باشد.

عقدک خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار افرادی که با علائم شبیه آنفلوآنزا یا علائم عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مراجعه می‌کنند، قابل تفکیک نیست و برای تشخیص دقیق‌تر به انجام آزمایش نیاز است زیرا علائم عمومی سرماخوردگی، آنفلوآنزا، سینوزیت، لارنژیت، برونشیت و کرونا تفاوتی ندارند و تفکیک از روی علائم عمومی بسیار دشوار است.

وی افزود: شمار افرادی که با علائم شبیه آنفلوآنزا به مراکز درمانی استان مراجعه می‌کنند در طول یکی دو هفته اخیر افزایش یافته است.

۳۴ مبتلا به وبا در اصفهان شناسایی شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص بیماری وبا نیز گفت: طبق آخرین آمار شمار مبتلایان به وبا نیز در استان به ۳۴ نفر رسید که با توجه به آغاز فصل سرما شیوع آن در استان متوقف شد و در کشور نیز رو به کاهش است.