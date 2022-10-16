نمایشگاه گروهی خوش نویسی با عنوان «آوای خط» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فنودی اظهار کرد: به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه گروهی خوش‌نویسی استادان مکتب هنر رضوان با عنوان «آوای خط» در نگارخانه رضوان مشهد گشایش یافت.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی بیان کرد: ۲۹ اثر منتخب با مضامین ادبی و مذهبی در خط‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و همچنین نقاشی خط، از ۱۰ استاد مکتب هنر رضوان در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی ادامه داد: آثاری از علی احسان‌پور، علیرضا بهدانی، محسن توسلی، هادی ذوالریاستین، علی اکبر رضوانی، هادی سیدخوانی، فرهاد شیرخانی، محمد علی فراستی، فاطمه مقیمی و سمیه ناطقی که در چند سال اخیر کتابت شده، در این نمایشگاه قابل مشاهده است.