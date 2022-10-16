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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

به مناسبت هفته خوشنویسی؛

نمایشگاه گروهی خوش نویسی با عنوان «آوای خط» در مشهد برگزار شد

نمایشگاه گروهی خوش نویسی با عنوان «آوای خط» در مشهد برگزار شد

مشهد ـ رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی گفت: نمایشگاه گروهی خوش‌نویسی با عنوان «آوای خط» در نگارخانه رضوان مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فنودی اظهار کرد: به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه گروهی خوش‌نویسی استادان مکتب هنر رضوان با عنوان «آوای خط» در نگارخانه رضوان مشهد گشایش یافت.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی بیان کرد: ۲۹ اثر منتخب با مضامین ادبی و مذهبی در خط‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و همچنین نقاشی خط، از ۱۰ استاد مکتب هنر رضوان در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.

رئیس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی ادامه داد: آثاری از علی احسان‌پور، علیرضا بهدانی، محسن توسلی، هادی ذوالریاستین، علی اکبر رضوانی، هادی سیدخوانی، فرهاد شیرخانی، محمد علی فراستی، فاطمه مقیمی و سمیه ناطقی که در چند سال اخیر کتابت شده، در این نمایشگاه قابل مشاهده است.

کد مطلب 5610000

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