«لئوناردو داوونژاد» منتظر عادی شدن شرایط است/ صبوری تنها راه ممکن

حسین کشفی اصل کارگردان نمایش «لئوناردو داوودنژاد» که به دلیل شرایط موجود اجرای آن در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به تعویق افتاده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: اکثر تماشاخانهها از ۳۱ شهریور ماه تعطیل شدند و این روزها هم فکر میکنم تنها پردیس تئاتر شهرزاد و تماشاخانه سیمرغ اجراهای محدودی داشته باشند. من غیر از کارگردانی نمایش «لئوناردو داوودنژاد» به عنوان بازیگر نیز در نمایش «پرسپکتیو» حضور داشتم که قرار بود تا اول مهر ماه روی صحنه باشد اما به دلیل شرایط پیش آمده تنها تا ۲۹ شهریور اجرا شد و سه اجرای باقی مانده را کنسل کردیم.
وی ادامه داد: نمایش «لئوناردو داوونژاد» هم تنها توانست از ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه سه اجرا داشته باشد و اگر همه چیز طبق روال پیش میرفت ۲۲ مهر ماه باید اجرای پایانی نمایش میبود ولی فعلاً همه چیز موکول شده به «تا اطلاع ثانوی» و مشخص نیست که قرار است چه برنامهای داشته باشیم. فکر میکنم هر زمانی هم که قرار باشد تماشاخانه انتظامی بازگشایی شود حداقل یک هفته تا ۱۰ روز نیاز است که گروه دوباره خودش را برای اجرا آماده کند و چند روزی تمرین داشته باشد. چون نزدیک به ۲۵ روز است که کار رها شده و گروه پراکنده شده است و دکور در سالن مانده است.
این بازیگر و کارگردان تئاتر با اشاره به همکاری سالن با گروه عنوان کرد: هم پیام لاریان به عنوان مدیر تماشاخانه انتظامی و هم محمدمهدی عسگرپور به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان با من و گروه دیگری که در این سالن اجرا داشتند همراه بودند و گفتند جای نگرانی وجود ندارد و هر زمان که شرایط عادی و نرمال شد طبیعتاً اولویت اجرا با شماست ولی مساله این است که بدیهیترین امکانی که این روزها باید در جامعه وجود داشته باشد اینترنت است که آن هم قطع شده و فرصت هرگونه تبلیغ و اطلاع رسانی را از ما گرفته است. اگر اینترنت وصل هم باشد تبلیغات ما باید در شرایط عادی صورت بگیرد اما این روزها وضعیت مناسبی برای تبلیغات نیست پس ترجیح ما هم این است که در این وضعیت ساکن باشیم.
کشفی اصل درباره به تعویق افتادن برنامههایش تا پایان سال عنوان کرد: من حدود ۴ ماه قبل نمایش «تجربههای اخیر» را در تئاتر شهر روی صحنه داشتم و بعد از آن نیز به عنوان بازیگر با نمایش «پرسپکتیو» به صحنه رفتم. بعد از آن نیز قرار بود نمایش «لئوناردو داوونژاد» را به صحنه ببرم و آبان ماه نمایش «اقامتگاه» را در مقام بازیگر روی صحنه داشته باشم. دی ماه نیز میخواستم نمایش «افرای ژاپنی» را برای دومین بار اجرا کنم. در واقع من برنامهریزی های زیادی برای فعالیت تئاتری ام تا پایان سال داشتم اما در حال حاضر وضعیت همه این اجراها مبهم و نامشخص است و هیچ برنامهریزی برایمان امکان پذیر نیست چون همه اجراها به تعویق خواهد افتاد. از این رو تنها میتوانیم صبوری کنیم و نظاره گر بهبود شرایط باشیم. البته این اتفاق تنها برای من ِنوعی پیش نیامده و خیلی از همکاران و دوستانم متضرر شدهاند و برخی هم عطای ادامه اجراهایشان را به لقایش بخشیدهاند.
فرید رحمتی، محسن رضوینیا و میلاد کرباسی در نمایش «لئوناردو داوودنژاد» ایفای نقش میکنند. محسن میرزاخانی نمایشنامه این نمایش کمدی را با الهام از نمایشنامه «هنر» اثر یاسمینا رضا نوشته است.
در خلاصه داستان نمایش آمده است: تقابل و رویارویی سه رفیق بر سر یک تابلوِ نقاشی اثر استاد «لئوناردو داوودنژاد».
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