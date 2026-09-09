به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حمید حامدی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت اجتماعی و مقابله با مظاهر فساد و انحراف، ۲۰۰ لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان کشف و پس از طی فرآیند قانونی، معدوم شد.
وی افزود: در پی این کشف، پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات متهم تشکیل شده و موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در حال رسیدگی است.
رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست با تأکید بر ضرورت مقابله با جرایم مرتبط با تهیه، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی، این اقدامات را از مصادیق آسیبزا برای سلامت و امنیت اجتماعی دانست و گفت: برخورد قانونی با این جرایم در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی در پایان از تلاشها و همکاری مجموعه انتظامی شهرستان مروست در شناسایی و کشف این موارد قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای برای صیانت از سلامت اجتماعی تأکید کرد.
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