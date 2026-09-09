امام جمعه گناوه: تقویت وحدت و انسجام اجتماعی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه که با حضور اعضای این شورا و جمعی از مدعوین در دفتر امام جمعه برگزار شد ، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، فرماندهان شهید و شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ های اخیر، بیان کرد: امیدواریم به برکت خون امام شهید امت و شهدای عزیز، پیروزی رزمندگان اسلام و جبهه حق بر جبهه کفر و باطل به زودی رقم بخورد.

امام جمعه گناوه افزود: امروز دشمن در اهداف خود ناکام مانده و عصبانی است و لذا دست به حملاتی دیگر زده، اما با صلابت و شجاعت رزمندگان و نیروهای مسلح کشورمان، بازهم با شکست مواجه شده است.

ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در برابر توطئه‌های دشمن

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحولات اخیر و تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی و اقتصادی، به دنبال ضربه زدن به انسجام اجتماعی و پایداری مردم است و تلاش می‌کند با ایجاد التهاب و نارضایتی، جامعه را دچار اختلاف و دوگانگی کند.

وی افزود: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرده است با استفاده از مسائل اقتصادی و اجتماعی، زمینه ایجاد اغتشاش و ناامنی داخلی را فراهم کند اما با شکست مواجه شده است و امروز نیز باید مراقب باشیم ناخواسته پازل دشمن را تکمیل نکنیم.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: امروز وظیفه ما تقویت انسجام اجتماعی، افزایش تاب‌آوری مردم و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی است و همه مسئولان، نخبگان و فعالان فرهنگی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و با جهاد تبیین و روایت قدرت ایران، نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام خود فرمودند ارتکاب هر عملی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.

روایت ضعف جای خود را به روایت قدرت و حل مشکلات بدهد

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مردم گفت: کشور ضعف، کمبود و نقص دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند، نباید ضعف‌ها را به‌گونه‌ای روایت کنیم که دشمن از آن سوءاستفاده کند؛ بلکه باید در کنار تلاش برای حل مشکلات، قدرت و توانمندی‌های کشور را نیز برای جامعه تبیین کنیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف به توانمندی‌هایی دست یافته که نتیجه مجاهدت، ایستادگی و تلاش نیروهای مسلح، دانشمندان و جوانان این کشور است و این پیشرفت‌ها باید برای نسل جوان تبیین شود.

حجاب؛ دغدغه‌ای مهم، اما با توجه به اولویت‌های امروز جامعه

امام جمعه گناوه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: حجاب هم از نظر شرعی و هم از منظر قانونی و فرهنگی موضوعی مهم است و هیچ‌کس منکر ضرورت توجه به آن نیست؛ همه ما نیز در چارچوب وظایف خود باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه افزود: در عین حال باید اولویت‌های جامعه را نیز در نظر بگیریم. امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و دشمن به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم موضوعات مختلف بهانه‌ای برای ایجاد دوگانگی و آسیب به انسجام اجتماعی شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: این به معنای انفعال و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی نیست؛ انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی بوده است و همه ما نسبت به حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی دغدغه داریم، اما باید برای هر موضوع، زمان، روش و شیوه مناسب را انتخاب کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی و در چارچوب قانون، نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی اهتمام داشته باشند.

امام جمعه گناوه همچنین خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول به وضعیت برخی واحدهای صنفی و مراکز عمومی شد و خاطرنشان کرد: باید در چارچوب قانون و با رویکردی منطقی، نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی نظارت و تذکر لازم صورت گیرد تا شأن و جایگاه جامعه مؤمن و متدین شهرستان حفظ شود.

مسجد؛ محور ارتباط مردم و مسئولان

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مساجد گفت: مسجد باید محل ارتباط مستقیم مردم و مسئولان و محلی برای رفع مشکلات مردم باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی پیشنهاد کرد: با هماهنگی دبیر امور مساجد، برنامه‌ای منظم برای حضور مسئولان در مساجد، به‌صورت هفتگی، دو هفته یک‌بار یا ماهانه برگزار شود تا مردم هر محله بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و پاسخ مسئولان را به‌صورت مستقیم دریافت کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه افزود: حضور مسئولان در مساجد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط و تعامل بیشتر میان مردم و مسئولان شود و یکی از راه‌های مهم احیای جایگاه واقعی مساجد، استفاده از همین ظرفیت برای پاسخگویی به نیازهای مردم است.

کاهش جمعیت؛ زنگ خطر آینده کشور

امام جمعه گناوه با اشاره به موضوع جوانی جمعیت، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش میانگین سنی جامعه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم امروز کشور، کاهش جمعیت و حرکت جامعه به سمت سالمندی است و این مسئله باید به‌عنوان یک زنگ خطر جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع جمعیت از دغدغه های مهم امام شهید بود و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند ، افزود: جمعیت جوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است و کاهش جمعیت جوان می‌تواند در آینده بر رشد اقتصادی، استقلال، عزت و پویایی کشور تأثیر منفی بگذارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ‌سازی است، گفت: باید در کنار توجه به مشکلات اقتصادی، به تغییر سبک زندگی، تسهیل ازدواج جوانان، اشتغال، مسکن، کاهش تجملات و چشم‌وهم‌چشمی‌ها در ازدواج نیز توجه کنیم.

وی تصریح کرد: سخت‌گیری‌ها و هزینه‌های سنگین ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران و برخی تغییرات سبک زندگی، از عواملی است که می‌تواند بر کاهش فرزندآوری اثرگذار باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت جمعیت به‌عنوان مؤلفه‌ای از قدرت ملی ادامه داد: اگر جامعه‌ای نیروی جوان نداشته باشد، در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ از نیروی کار گرفته تا نیروهای مورد نیاز برای اداره بخش‌های مختلف کشور و حتی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه‌های دفاعی و امنیتی.

وی با قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت در شهرستان گفت: گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات قرارگاه جوانی جمعیت باید به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود، زیرا بسیاری از مردم از این اقدامات و ظرفیت‌های موجود اطلاع کافی ندارند.

وی همچنین از دبیر قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان گناوه قدردانی کرد و گفت: قرار گرفتن شهرستان در جایگاه برتر استان و کشور در حوزه قرارگاه جوانی جمعیت، حاصل تلاش و پیگیری مجموعه مسئولان و فعالان این حوزه است و باید این اقدامات با قوت ادامه پیدا کند.

دفاع مقدس؛ گنجینه‌ای برای تربیت نسل جوان

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم، ماندگار و فراموش‌نشدنی است که باید دستاوردها، رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فرهنگ مقاومت آن برای نسل جوان بازگو شود.

وی افزود: راهیان نور یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه است، بسیاری از جوانانی که به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند، پس از مشاهده آثار دفاع مقدس و آشنایی با رشادت‌های رزمندگان، نگاه و نگرش متفاوتی پیدا کرده‌اند .

امام جمعه گناوه با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور گفت: در دوران دفاع مقدس حتی برای تأمین برخی تجهیزات و تسلیحات با محدودیت‌های جدی مواجه بودیم، اما امروز به برکت مجاهدت جوانان و متخصصان کشور، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی و موشکی به توانمندی‌های بزرگی دست یافته است.

وی با اشاره به یکی از مهمترین پیروزی های اخیر نیروهای مسلح کشورمان ، اظهار کرد: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های اخیر موفق شدند یک زیردریایی پیشرفته دشمن و متصل به هوش مصنوعی را به‌صورت سالم به غنیمت بگیرند که این اقدام نشان‌دهنده توانمندی بالای نیروهای مسلح کشورمان در حوزه‌های اطلاعاتی، عملیاتی و فناوری است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با قدیمی جلوه دادن این زیردریایی، اهمیت این دستاورد را کمرنگ کند، اما متخصصان دفاعی کشور با بررسی و مهندسی معکوس تجهیزات و فناوری‌های به‌کاررفته در آن، می‌توانند از این دستاورد برای تقویت توان دفاعی کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به نمونه‌های پیشین دستیابی ایران به تجهیزات پیشرفته نظامی دشمن تصریح کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مرحله استفاده از تجهیزات خارجی عبور کرده و امروز توانایی شناسایی، به‌دست‌آوردن، بررسی و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته دفاعی را دارد؛ موضوعی که بیانگر پیشرفت قابل توجه صنعت دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور باید برای نسل جوان تبیین شود تا جوانان بدانند استقلال و اقتدار امروز کشور نتیجه سال‌ها مجاهدت، خودباوری و ایستادگی ملت ایران و هدایت ها و راهبری های امام راحل و امام شهید است.

قدردانی از خدمات مسئولان در هفته دولت

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش پایانی سخنان خود از تلاش مسئولان شهرستان در هفته دولت قدردانی کرد و گفت: باید خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود .

وی افزود: در هفته دولت بیش از ۲.۵ همت پروژه و طرح در شهرستان گناوه آغاز عملیات اجرایی و افتتاح شد که بخشی از خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم است و باید این اقدامات به‌درستی برای مردم بازگو شود.

امام جمعه گناوه ضمن قدردانی از فرماندار، معاونان فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان فرهنگی و دیگر مدیران شهرستان، اظهار کرد: از همه عزیزانی که برای عمران و آبادانی، توسعه و زیبایی شهر و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

حجت الاسلام رکنی حسینی بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و مرتبط با مساجد تأکید کرد.

این نشست با دستور کار جوانی جمعیت،مسجد طراز انقلاب اسلامی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد و حاضران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در این زمینه پرداختند.

