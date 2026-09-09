به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در پیامی انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سجاد نیکخو، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز، به سمت رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان فارس را تبریک گفت.
وی در این پیام، این انتصاب را نشانه شایستگیهای علمی، تعهد انقلابی و روحیه جهادی حجتالاسلام والمسلمین نیکخو دانست و اظهار کرد: حضور یک استاد بسیجی و عضو هیئت علمی توانمند در این جایگاه، میتواند زمینهساز گامهای جدیدی در ارتقای بصیرت دینی و انقلابی در فضای دانشگاهی استان فارس باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سوابق و تجارب حجتالاسلام والمسلمین نیکخو افزود: سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند وی، پشتوانهای برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و تربیت نسلی تمدنساز در مراکز آموزش عالی استان خواهد بود.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: حضور نیروهای توانمند و دغدغهمند در عرصه فرهنگی و دینی دانشگاهها میتواند مسیر تعالی و بالندگی دانشجویان و استادان را هموارتر کند.
وی همچنین بر آمادگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس برای توسعه همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان تأکید کرد و گفت: این ادارهکل آمادگی کامل دارد در زمینه همافزایی، تعامل سازنده و اجرای برنامههای مشترک با هدف ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و تعمیق معارف دینی در دانشگاهها همکاری کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان برای حجتالاسلام والمسلمین سجاد نیکخو در مسئولیت جدید، توفیق، سلامتی و استقامت در مسیر خدمت به جامعه دانشگاهی را از خداوند متعال مسئلت کرد.
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