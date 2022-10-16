به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ رضا آذریان ظهر یکشنبه در دیدار با مسؤولان عقیدتی - سیاسی ارتش در شمال شرق کشور اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با آینده نگری، دستور تأسیس سازمان عقیدتی - سیاسی را صادر کردند و هم اکنون وضعیت مناسب امور مذهبی، قرآنی و بصیرتی باعث شده است که مقام معظم رهبری از ارتش به عنوان «ارتش حزب الله» و کلمه طیبهنام ببرند همچنین ایشان فرمودند «امروز ارتش نمایشگاه ارزش‌های اسلامی است.»

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ۴۸ هزار شهید ارتش و ۴۶ هزار شهید نیروی زمینی آن، بر اساس اعتقادات اسلامی جان و خون خود را فدای نظام جمهوری اسلامی ایران کردند و سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بعد از دوران دفاع مقدس نیز بسیار با برنامه و خوب عمل کرده که تشکیل مجتمع‌های فرهنگی برای خانواده‌ها از جمله اقدامات مؤثر این سازمان است.

وی گفت: طرح‌های ۱۶ گانه فرهنگی مصباح، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و سیاسی کارکنان وظیفه، کارکنان پایور وخانواده های این نیرو داشته است.