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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر داد؛

تکذیب هک شدن صفحات اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی

تکذیب هک شدن صفحات اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی

مشهد ـ مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تکذیب هک‌شدن صفحات اطلاع رسانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی گفت: این صفحات همچنان در فضای مجازی در حال فعالیت است.

علی رنجبران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون حمله سایبری به رسانه‌های نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اظهار کرد: شایعات منتشر شده مبنی بر هک شدن صفحه اینستاگرام آیت‌الله علم‌الهدی صحت ندارد.

مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن تکذیب این شایعه، ادامه داد: مواضع آیت‌الله علم‌الهدی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس همواره مورد توجه و بغض رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام اسلامی بوده و در برخی مقاطع زمانی دست به چنین خبرسازی‌هایی می‌زنند.

وی با اشاره به سخنان امام جمعه مشهد در رابطه با ناآرامی‌های اخیر در کشور و بازتاب‌های رسانه‌ای آن، خاطرنشان کرد: نظام مقدس اسلامی فراز و نشیب‌های مختلفی را تجربه کرده که با هدایت‌ها و رهبری امام خامنه‌ای توانسته به سلامت از آن عبور کند.

رنجبران افزود: جریان‌های آشوب‌گر که برای پیشبرد اهداف خود توان عملیاتی ندارند، در بعد رسانه دست به دروغ‌پردازی و عملیات روانی می‌زنند تا بتوانند شکست و ناتوانی خود را پنهان کنند اما همچون دیگر فتنه‌ها، این‌بار نیز مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی آنان را ناکام می‌گذارند.

مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یادآور شد: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی بر بستر وب و صفحات اطلاع‌رسانی ایشان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همچنان در حال فعالیت بوده و خللی در انجام وظیفه روشنگری این صفحات ایجاد نشده است.

کد مطلب 5610282

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    نظرات

    • ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      علم الهدی شخصیتی بزرگوار مؤمن وانقلابی است بهمين خاطر دشمنان ايشان هدف دروغ پردازیهای خود قرار داده اند

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