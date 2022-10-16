علی رنجبران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون حمله سایبری به رسانه‌های نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اظهار کرد: شایعات منتشر شده مبنی بر هک شدن صفحه اینستاگرام آیت‌الله علم‌الهدی صحت ندارد.

مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن تکذیب این شایعه، ادامه داد: مواضع آیت‌الله علم‌الهدی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس همواره مورد توجه و بغض رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام اسلامی بوده و در برخی مقاطع زمانی دست به چنین خبرسازی‌هایی می‌زنند.

وی با اشاره به سخنان امام جمعه مشهد در رابطه با ناآرامی‌های اخیر در کشور و بازتاب‌های رسانه‌ای آن، خاطرنشان کرد: نظام مقدس اسلامی فراز و نشیب‌های مختلفی را تجربه کرده که با هدایت‌ها و رهبری امام خامنه‌ای توانسته به سلامت از آن عبور کند.

رنجبران افزود: جریان‌های آشوب‌گر که برای پیشبرد اهداف خود توان عملیاتی ندارند، در بعد رسانه دست به دروغ‌پردازی و عملیات روانی می‌زنند تا بتوانند شکست و ناتوانی خود را پنهان کنند اما همچون دیگر فتنه‌ها، این‌بار نیز مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی آنان را ناکام می‌گذارند.

مدیر تیم رسانه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یادآور شد: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی بر بستر وب و صفحات اطلاع‌رسانی ایشان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همچنان در حال فعالیت بوده و خللی در انجام وظیفه روشنگری این صفحات ایجاد نشده است.