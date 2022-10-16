وضعیت فعلی آب همدان نتیجه فرصت سوزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی بابایی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل حوزه مسکن در شهر همدان، گفت: اگر چه قیمت مسکن تابعی از اقتصاد کشور است، اما مشکل مسکن در همدان مضاعف است!

وی تصریح کرد: مسئله امروز مسکن در همدان ریشه در رفتارهای سیاسی و البته عوام پسندانه افرادی دارد که ده‌ها سال است بر مسند نمایندگی این شهر تکیه زده‌اند و امروز به جای پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود، در مقام منتقد مطالبه گر برآمده‌اند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان ضمن گلایه مندی از این وضعیت گفت: شاهدیم همین افراد علی رغم مصاحبه‌هایشان در خصوص ضرورت الحاق ۱۵۰۰ هکتار به شهر همدان، ماه بعد این عدد را به ۲۰۰۰ هکتار می‌رسانند و کم کم تا سه هزار هکتار هم می رسند.

حاجی بابایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اینکه چطور می‌شود تخصصی‌ترین امور بدون بررسی علمی و کارشناسانه توسط افراد سیاسی به شهر تحمیل شود، گفت: نتیجه این اعمال نظرهای از بالا به پایین و غیر کارشناسی در طول این سال‌ها چه بوده و آیا به نفع مردم تمام شده است؟

وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان باسابقه شهر همدان به جای آنکه پاسخگوی عملکرد بیش از دو دهه نمایندگی خود در خصوص مشکل مسکن شهر همدان باشند، شورای شهری را متهم می‌کنند، افزود: شورای شهر همدان تنها یک سال است که روی کار آمده، در این مورد مردم بهتر قضاوت می‌کنند که عاملان وضع موجود چه کسانی هستند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: برخی نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا طرح جامع شهری در شورای شهر مصوب نمی‌شود، حال آنکه طی سال گذشته این موضوع در شورای شهر مطرح و نظرات شورا در این خصوص طی نامه‌ای به استانداری همدان ارسال شده است.

وی در خصوص نتیجه این موضوع نیز تشریح کرد: در شورای شهر نیز با توجه به نظرات کارشناسی، طرح دارای اشکال دیده شد و تا زمانی که این طرح اصلاح نشود و مورد تائید استانداری و اداره کل راه و شهرسازی قرار نگیرد و نامه آن به شورا در راستای اظهار نظر نهایی ارسال نشود، نمی‌توانیم این موضوع را مجدد بررسی و به رأی بگذاریم.

حاجی بابایی در ادامه به عدم اجرای کنار گذر غربی و شرقی همدان پس از ۱۲ سال اشاره کرد و گفت: این طرح ۱۲ سال است که مصوب شده و خاک می‌خورد، آقایان پاسخ دهند چه اقدام مثبتی در جهت پیگیری تأمین اعتبار و اجرای آن انجام شده است؟ چه کسی پاسخگوی افزایش چند ده برابری هزینه‌های تمام شده این پروژه است؟

وی با اشاره به بحران آب پیش آمده در شهر همدان نیز گفت: اقدامات دولت مردمی در راستای تأمین و انتقال آب شایسته تقدیر و تحسین است، اما مشکل آب همدان یک روزه ایجاد نشده بود که یک روزه رفع شود.

عضو شورای شهر همدان، وضعیت پیش آمده را در نتیجه فرصت سوزی‌های رخ داده دانست و افزود: افرادی که در این سال‌ها در استان مسؤلیت داشتند، قدم مؤثری در خصوص انتقال آب به شهر انجام ندادند.

وی، این وضعیت را ناشی از ترک فعل ١٧ ساله برخی دانست و خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که نمایندگان با سابقه همدان در راستای تأمین منافع عمومی، پاسخگوی عملکرد خود باشند نه اینکه بعد از سال‌ها در جایگاه مدعی العموم گرفته و فرار به جلو کنند.