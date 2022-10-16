علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار کمیسیون قرار داشت و مواردی مصوب شد که بر اساس آن زمان بررسی اسناد و مدارک داوطلبان تا ۱۵۰ روز افزایش یافت.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به منظور بررسی اسناد و مدارک داوطلبان، مصوب شد که افرادی که می‌خواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند، پیش از ثبت نام الکترونیکی، پیش ثبت نامی انجام دهند تا اطلاعات به درستی بررسی شود سپس در زمان رسمی ثبت نام اصلی را انجام دهند.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد که استانداران، فرمانداران و شهرداران نمی‌توانند در حوزه انتخابیه محل خدمت برای نمایندگی مجلس اعلام داوطلبی کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق یکی دیگر از مصوبات، افرادی در سطح ملی و سطح حوزه انتخابیه نمی‌توانند ضمن خدمت اعلام کاندیداتوری کنند و در صورتی که می‌خواهند در این کارزار حضور پیدا کنند، باید ۳ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات استعفا دهند و مراحل را طی کنند.

حدادی تصریح کرد: قرار بود وزیر اطلاعات گزارشی از ابعاد امنیتی حوادث اخیر در کشور به اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه دهد. با هماهنگی صورت گرفته مقرر شد این نشست در نوبتی دیگر صورت گیرد تا وزیر در جلسه حضور یابد.