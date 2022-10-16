دیدار سفیر ایران در بغداد با رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با «عبداللطیف رشید» رئیس جمهور جدید عراق دیدار و گفتگو کرد.

براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، سفیر ایران در این دیدار انتخاب عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور را تبریک گفت و برای وی آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

وی همچنین بر حمایت ایران از عراق در تقویت امنیت و ثبات این کشور تاکید کرد.

دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه های توسعه آن رایزنی و بر اهمیت تحکیم همکاری و هماهنگی مشترک بین دو کشور همسایه تاکید کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اولین سفیری است که با رئیس جمهوری جدید عراق دیدار می کند.

گفتنی است، محمد شیاع السودانی به تازگی مأمور به تشکیل دولت جدید عراق شده و رایزنی‌ها در زمینه انتخاب وزرای کابینه را آغاز کرده است.