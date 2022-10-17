تاکید رئیس جمهور عراق بر تحکیم روابط با مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بر تحکیم روابط تاریخی میان دو کشور تاکید کرد.

بر اساس بیانیه ای که دفتر رئیس جمهوری عراق منتشر کرده است، السیسی انتخاب رشید را به عنوان رئیس جمهور عراق تبریک گفته و از روابط تاریخی میان دو کشور تمجید کرده است.

السیسی همچنین بر تحکیم روابط مصر و عراق بر اساس منافع عالی دو کشور دوست و برادر تاکید کرده است.

رئیس جمهور عراق نیز ضمن قدردانی از تبریک همتای مصر خود، بر تعمیق روابط برادرانه میان دو کشور و اهمیت تلاش برای تحقق خواسته های ملت های دو کشور تاکید کرده است.

گفتنی است، عبداللطیف رشید به تازگی در پی توافق دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق و با رأی نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد و این انتخاب از سوی دیگر جریان‌های سیاسی عراقی مورد استقبال قرار گرفت.