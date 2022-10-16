حمایت سازمان ملل از تشکیل دولت جدید در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المعلومه، «جنین هنیس پلاسخارت» فرستاده سازمان ملل متحد به عراق بر حمایت این سازمان برای تشکیل دولت جدید در این کشور توسط محمد شیاع السودانی نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه تاکید کرد.

بر همین اساس، دفتر السودانی در بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه و نماینده سازمان ملل در عراق، در دیدار خود اوضاع سیاسی این کشور را بررسی کرده و بر تقویت همکاری با سازمان ملل و حمایت از ساز و کار دمکراتیک در عراق تاکید کردند.

همچنین السودانی تاکید کرده است که برنامه دولت او بر بررسی مشکلات و مبارزه با فساد متمرکز خواهد بود.

نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق بر تمایل دولت او به شنیدن صدای جوانان، توجه به پرونده حقوق بشر و اقلیت ها و تلاش برای برقراری روابط متعادل با کشورهای منطقه و سایر کشورها بر اساس منافع مشترک تاکید کرد.

از سوی دیگر فرستاده سازمان ملل به عراق بر حمایت این سازمان برای تشکیل دولت جدید و برآورده کردن نیازهای ملت عراق تاکید کرد.

گفتنی است محمد شیاع السودانی به تازگی مأمور به تشکیل دولت جدید عراق شده و رایزنی‌ها در زمینه انتخاب وزرای کابینه را آغاز کرده است.