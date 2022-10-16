پروژه اغتشاشات با همراهی نکردن مردم شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در روستای اروست به مناسبت ۲۴ مهر سالروز ورود مقام معظم رهبری به این روستا در بخش چهاردانگه مرکز استان، با اشاره به وعده استاندار مازندران برای احداث پل در روستای اروست، افزود: برای ما مایه تأسف است که اجرای این مصوبات ۲۷ سال روی زمین بماند.

آیت الله محمدی لائینی همچنین تصریح کرد: مشکل توسعه بافت روستا و آب کشاورزی و احداث پل و مشکلات دامداری از جمله مشکلات اساسی این روستاست و برای رفع آن پیگیری خواهد شد و امیدواریم این سفر دل شما را شاد کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار توجه به داشته‌ها شد و گفت: همیشه از نداشته‌ها سخن گفتن دل انسان را مکدر می‌کند، یکی از بهترین داشته‌های این نظام و انقلاب خود مردم هستند، مردمی به خوبی مردم ایران وجود نداشته است و این ملت انقلابی ده‌ها فتنه را خنثی کردند.

این مسئول با اشاره توطئه اغتشاشگران، تاکید کرد: این توطئه و طرح بزرگ از ماه‌ها قبل طراحی شده و به رغم کشته سازی ها و شرارت، نتوانستند غلطی بکنند و اربابانشان هم اعتراف کردند که پروژه‌های آنها شکست خورد، چون مردم همراهی نکردند.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: ما نیاز به فرزندان انقلابی و دیندار داریم و امام زمان (عج) را همیشه به یاد داشته باشید که پشت این مملکت است‌.