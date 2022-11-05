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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۲

محمدبیگی در گفتگو با مهر: 

غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» بدهکار و شکست خورده است

غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» بدهکار و شکست خورده است

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» به تمام زنان بدهکار است و با بردگی جنسی نه تنها آزادی؛ بلکه انسانیت را به سخره گرفته، بنابراین در این زمینه شکست خورده است.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حوادث و ناامنی‌های اخیر در کشور گفت: اغتشاشاتی که در کشور رخ داد با هیمنه شدید استکبار جهانی و حمایت واضح اردوگاه‌های غربی از منافقان، حزب کومله، سلطنت‌طلبان و برخی از اراذل و اوباش در کشور صورت گرفت.

وی افزود: به لطف خدا، ریشه محکم جمهوری اسلامی ایران و همچنین بصیرت و حضور همیشه مردم در صحنه باعث شد این فضاسازی‌ها راه به جایی نبرد.

محمدبیگی تصریح کرد: بدخواهان در پی آن هستند در جامعه گفتمان‌های دو قطبی ایجاد کنند. آنها باحجاب و بدحجاب را رو به روی هم قرار می‌دهند، به دنبال ایجاد تفرقه در اقشار مختلف مردم هستند و می‌خواهند میان مسئولین و مردم نوعی تقابل را رقم بزنند و آن را تشدید کنند؛ اما تلاش آنها راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم همیشه در طول چند هزار سال تاریخ ایران، میان گفتمان دین و بی‌دینی، دین را انتخاب کرده‌اند و قطعاً باز هم بر همین منوال پیش خواهند رفت.

وی تاکید کرد: حجاب، عفاف، ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، مقابله با ظلم و استکبار از جمله ویژگی‌های ذاتی همه ایرانیان است. همچنین همه ملت ایران بر کیان وطن و حفظ استقلال کشور تاکید دارند.

محمدبیگی یادآور شد: البته برخی مشکلات در کشور وجود دارد که باید از طریق گفتمان، اقناع، سیاست گذاری و فرآیندهای نوین میان خودمان آنها را برطرف کنیم؛ اما قطعاً مشکلات داخلی کشور ما هیچ ارتباطی به دشمنان و بیگانگان ندارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس بیان کرد: توصیه ما این است که هر کشوری مشکلات خودش را جمع کند. غرب و آمریکا بهتر است به خشونت‌هایی که علیه زنان روا می‌دارد یا خشونت‌هایی که پلیس‌های کشورهای خود علیه تظاهرکنندگان اعمال می‌کنند، رسیدگی کند.

وی اظهار کرد: کسانی که امروز ادعای حمایت از زن ایرانی را دارند باید در قبال استفاده ابزاری و جنسی که خودشان در عرصه‌های مختلف اعمال می‌کنند پاسخگو باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» به زنان بدهکار است و عملاً با اسارت و بردگی جنسی نه تنها آزادی بلکه انسانیت را به سخره گرفته است. بنابراین باید بگوییم غرب در زمینه شعار «زن، زندگی، آزادی» هم بدهکار و هم شکست خورده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بانوان عفیف و توانمند کشورمان توانسته‌اند در سایه حمایت قاطعانه نظام مقدس جمهوری اسلامی قله‌های رشد و ترقی را در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتح کنند؛ بی‌شک حواشی و سنگ‌اندازی‌ها و شایعه‌ها نخواهد توانست جلوی این حرکت طوفنده را بگیرد.

کد مطلب 5610407

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