غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» بدهکار و شکست خورده است

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حوادث و ناامنی‌های اخیر در کشور گفت: اغتشاشاتی که در کشور رخ داد با هیمنه شدید استکبار جهانی و حمایت واضح اردوگاه‌های غربی از منافقان، حزب کومله، سلطنت‌طلبان و برخی از اراذل و اوباش در کشور صورت گرفت.

وی افزود: به لطف خدا، ریشه محکم جمهوری اسلامی ایران و همچنین بصیرت و حضور همیشه مردم در صحنه باعث شد این فضاسازی‌ها راه به جایی نبرد.

محمدبیگی تصریح کرد: بدخواهان در پی آن هستند در جامعه گفتمان‌های دو قطبی ایجاد کنند. آنها باحجاب و بدحجاب را رو به روی هم قرار می‌دهند، به دنبال ایجاد تفرقه در اقشار مختلف مردم هستند و می‌خواهند میان مسئولین و مردم نوعی تقابل را رقم بزنند و آن را تشدید کنند؛ اما تلاش آنها راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم همیشه در طول چند هزار سال تاریخ ایران، میان گفتمان دین و بی‌دینی، دین را انتخاب کرده‌اند و قطعاً باز هم بر همین منوال پیش خواهند رفت.

وی تاکید کرد: حجاب، عفاف، ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، مقابله با ظلم و استکبار از جمله ویژگی‌های ذاتی همه ایرانیان است. همچنین همه ملت ایران بر کیان وطن و حفظ استقلال کشور تاکید دارند.

محمدبیگی یادآور شد: البته برخی مشکلات در کشور وجود دارد که باید از طریق گفتمان، اقناع، سیاست گذاری و فرآیندهای نوین میان خودمان آنها را برطرف کنیم؛ اما قطعاً مشکلات داخلی کشور ما هیچ ارتباطی به دشمنان و بیگانگان ندارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس بیان کرد: توصیه ما این است که هر کشوری مشکلات خودش را جمع کند. غرب و آمریکا بهتر است به خشونت‌هایی که علیه زنان روا می‌دارد یا خشونت‌هایی که پلیس‌های کشورهای خود علیه تظاهرکنندگان اعمال می‌کنند، رسیدگی کند.

وی اظهار کرد: کسانی که امروز ادعای حمایت از زن ایرانی را دارند باید در قبال استفاده ابزاری و جنسی که خودشان در عرصه‌های مختلف اعمال می‌کنند پاسخگو باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس تاکید کرد: غرب در زمینه «زن، زندگی، آزادی» به زنان بدهکار است و عملاً با اسارت و بردگی جنسی نه تنها آزادی بلکه انسانیت را به سخره گرفته است. بنابراین باید بگوییم غرب در زمینه شعار «زن، زندگی، آزادی» هم بدهکار و هم شکست خورده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بانوان عفیف و توانمند کشورمان توانسته‌اند در سایه حمایت قاطعانه نظام مقدس جمهوری اسلامی قله‌های رشد و ترقی را در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتح کنند؛ بی‌شک حواشی و سنگ‌اندازی‌ها و شایعه‌ها نخواهد توانست جلوی این حرکت طوفنده را بگیرد.