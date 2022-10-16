به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید کاظم موسوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: اردبیل شهر حسینی و ابوالفضلی است. اخیراً اغتشاشی را در اردبیل شاهد بودیم که بنده باید بگویم اغتشاش گران اردبیلی نیستند.

وی بیان کرد: مردم اردبیل متعهد و پای کار انقلاب و نظام هستند. ما بالای سه هزار و ۵۰۰ شهید در اردبیل داریم و مردم این استان پایبند به نظام و ارزش‌های آن هستند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأسف می خورم که برخی از چهره‌های شاخص کشور و اسطوره‌ها به این مسائل می‌پردازند. امنیت کشور باعث شد که عده‌ای اسطوره شوند. با پول محرومان ورزشگاه ساختیم تا عده‌ای دیده شوند اما امروز از اغتشاش گران حمایت می‌کنند. حرف بنده به این افراد این است که احترام خود را حفظ کرده و در رفتار خود تجدید نظر کنند.

موسوی تأکید کرد: دشمن الان دنبال کشته سازی است اما حتماً بهره‌ای نخواهد برد و به هدف خود نمی‌رسد. یک دختری در اردبیل اخیراً خودکشی کرده و اصلاً او به مدرسه نمی‌رفت.