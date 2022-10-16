افتتاح نمایشگاه صنایع دستی به رنگ زرشک در ۳۰ غرفه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع دستی به رنگ زرشک که با حضور اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار انجام شد، به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای برگزاری جشنواره ملی زرشک و در قالب ۳۰ غرفه در محوطه فرهنگسرای شهرداری بیرجند، نمایشگاه صنایع دستی به رنگ زرشک افتتاح شد.

وی افزود: با هدف ایجاد شور نشاط و امید در مردم از امروز به مدت سه روز این نمایشگاه در حوزه‌های محصولات مرتبط با زرشک و محصولات دانش بنیان، صنایع دستی و غیره از ساعت شش بعد از ظهر تا ۱۱ شب پذیرای گروه‌های مختلف مردم است.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه و فروش محصولات وابسته به زرشک، مراسم سنتی و برنامه‌های متنوع دیگری برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در محوطه فرهنگسرای شهرداری بیرجند تا برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ملی زرشک اجرای می‌شود.