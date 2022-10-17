چراغ کم سوی تئاتر را روشن نگه داریم/ اعلام برنامه اجراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، در اطلاعیه ای تئاتر شهرزاد عنوان کرد که با اجرای هفت اثر نمایشی در روزهای پر التهاب میزبان مخاطبان خواهد بود تا چراغ کم سوی تئاتر روشن بماند. این مجموعه با همراهی و تعامل با گروه های نمایشی، اجراهای «من یک زنم»، «دوستان کمدی»، «کمدی اکتشافات»، «مبارک در ژاپن»، «شبی در تهران»، «نیم وجبی» و «فیلادلفیا» را در برنامه مهر خود قرار داده و اجرای برخی از نمایش ها که شرایط اجرا نداشتند به تاریخ های دیگر موکول شده است.

نمایش های «کیتسار»، «ویتسک» و «چای سرخالی» از جمله این آثار هستند که قرار بود در بوتیک تئاتر ایران اجرا شوند و که صلاحدید سالن در زمان دیگری روی صحنه می روند.

پردیس تئاتر شهرزاد در این روزها میزبان نمایش هایی با مضمونِ زنان، نمایش ایرانی، مصایب گروه های تئاتری در دوران رکود، تنهایی انسان معاصر و همچنین نمایش هایی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.

«من یک زنم» و رنجِ زنان در طول تاریخ

نمایش «من یک زنم» به نویسندگی و کارگردانی علی خودسیانی با بازی الهه خوش قامت، قصه زنانی است که در طول تاریخ توسط تاریخ نویسان به بهانه های مختلف سانسور یا حدف شده اند. این نمایش روایت متفاوتی است از تهمینه اسطوره ای و ملک نسای تاریخی و زنی مهاجر در روزگار امروزی که مویه های زنان در همه اعصار را روی صحنه می برند.

علی خودسیانی فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس و از گرجی های ایران است. او در مقطع کارشناسی رشته کارگردانی نمایش دانشکده سینما و تئاتر تحصیل کرده است و فعالیت حرفه ای در زمینه نویسندگی را از سال ۱۳۷۰ با نمایشنامه نویسی «ماشین نویس ها» به کارگردانی اصغر فرهادی آغاز کرده است. مجموعه های تلویزیونی «دنیای شیرین دریا»، «زمستانه»، «دنیای شیرین»، «تولدی دیگر» و «مرز خوشبختی» از مشهورترین آثاری هستند که نگارش آنها برعهده خودسیانی بوده است.

این نمایش هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ روی صحنه می رود.

نمایش «دوستان کُمُدی» و حقارت انسان در جهان معاصر

نمایش «دوستان کٌمٌدی» به کارگردانی بابک توسلی از روز چهارشنبه روی صحنه‌ می رود و سیما تیرانداز، بهنام تشکر، معصومه رحمانی و سینا رازانی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

نمایش «دوستان کمدی» با ترجمه ساناز فلاح فرد به موضوع حقارت انسان در جهان معاصر می پردازد و داستان حول زوج نسبتا مرفهی می‌چرخد که از زندگی تنگاتنگ زناشویی خود خسته شده‌اند. «دوستان کُمدی» نوشته گابور روسو فرانسوی‌ است و داستان زوج نسبتا مرفهی است که از زندگی زناشویی خود خسته شده‌اند و تصمیم می‌گیرند رابطه‌ خود را با خرید دوست از فروشگاه، درمان کنند.

روایتی از کریستف کلمب در «کمدی اکتشافات»

نمایش «کمدی اکتشافات» به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی حامد وکیلی روایتی از داستان «کریستف کلمب» و کشف قاره آمریکا توسط

اوست که در قالب طنز در تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. این کار پنج بازیگر اصلی و ۲۳ بازی ‌ساز و گروه حرکت دارد و هر شب ساعت۲۱:۳۰ در سالن ۲ تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. این نمایش به نویسندگی امید طاهری راوی داستان سفر کریستف کلمب برای سفر دریایی به هند است که با ورود یک غریبه به کشتی سرآغاز حوادثی در این کشتی می‌شود.

«شبی در تهران» و اجرای مخفیانه یک تئاتر

نمایش «شبی در تهران» نوشته محمد چرمشیر است که به کارگردانی شایان مستوفی در سالن ۳ تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: در فضای نسبتا باز سیاسی پس از برکناری رضاخان، یک گروه تئاتری تصمیم به اجرای نمایشی درباره وقایع شهریور ۱۳۲۰ می گیرند. اداره نمایش وقت، اجازه اجرای نمایش را به آنها نمی دهد و گروه تصمیم می گیرد مخفیانه نمایش را یک شب برای دوستان خود اجرا کند.

«مبارک در ژاپن» و اغتشاشات یک گروه تئاتری/ نمایشی به یاد سعدی افشار

«مبارک در ژاپن» در فضای نمایش‌های ایرانی به کارگردانی علی فتحعلی است و که از ۱ آبان ساعت ۱۹ در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود و علی ‌فتحعلی، داوود داداشی، محمود ‌موسوی، حمیدرضا ‌لازمی، نگار ‌مقدسی، حمیدرضا جهانگیری، حمیدرضا ‌مرادی و محمد ‌حاج‌محمدی در آن بازی می‌کنند.

این نمایش به یاد سعدی افشار با حضور بازیگران پیشکسوت نمایش‌های آیینی و سنتی روی صحنه می رود. این اثر در دهه هفتاد با حضور سعدی افشار در استان‌های مختلف اجراهای موفقی داشته است.

داستان «مبارک در ژاپن» در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ می‌گذرد که پس از تعطیلی سالن‌های لاله‌زار تعدادی هنرمند با مشکلات بسیار مالی، برای کار به ژاپن مهاجرت می‌کنند. فردی که از آنها مبلغی دریافت کرده بود سرشان را کلاه می‌گذارد و آنها در عروسک‌سازی مشغول کار می‌شوند. روزی تصمیم می‌گیرند سیاه‌بازی بر اساس «طبیب اجباری» مولیر را برای ایرانیان مقیم ژاپن اجرا کنند و مدیر عروسک‌سازی که با این نمایش آشنا نیست فکر می‌کند آنها در پی اغتشاش هستند.

بچه ها نمایش «نیم وجبی» ببینند

نمایش «نیم وجبی» به کارگردانی علیرضا دهقانی نیز هر روز ساعت ۱۷ در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.