بابک توسلی کارگردان نمایش «دوستان کُمُدی» درباره اجرای این اثر نمایشی و فراهم نبودن امکان تبلیغات در شرایط کنونی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «دوستان کمدی» از ۲۰ مهر ماه اجرای خود را در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. متأسفانه به دلیل شرایط این روزها و محدودیت‌های اینترنتی فرصت تبلیغ برای ما در حد صفر است به شکلی که حتی در آخرین مرحله به ارسال پیامک تبلیغاتی نیز فکر کردیم که ظاهراً این امکان نیز فراهم نیست و عملاً فرصت تبلیغی برای تئاتر وجود ندارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تنها راه تبلیغ تئاتر در این وضعیت حمایت رسانه‌های رسمی و اطلاع رسانی دهان به دهان است. با توجه به اینکه پردیس شهرزاد مخاطبان مشخصی دارد اگر تماشاگران حوصله کنند و به دیدن نمایش‌ها بنشینند، می‌توانند دیدن یک اثر نمایشی را به افراد دیگر نیز توصیه کنند.

توسلی درباره ویژگی‌های نمایش بیان کرد: نمایش «دوستان کمدی» نوشته گابور روسو یک فانتزی تلخ درباره برده داری مدرن است. این نمایش یک کمدی تلخ اجتماعی است که برده‌داری مدرن را به تصویر می‌کشد و مخاطب با دیدن این نمایش می‌تواند دنیای برده‌داری مدرن را در آینده‌ای خیلی نزدیک تصور کند.

وی با اشاره به رویکردی که به متن داشته است، عنوان کرد: نمایشنامه برای اجرا ایرانیزه نشده است اما وفاداری صد در صد به متن هم نداشتیم و خوانش خودمان را از نمایشنامه به صحنه برده‌ایم.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: فضای فانتزی این نمایش به سمت طنز نمی‌رود بلکه کار از لحاظ سبک و سیاق اجرایی حال و هوای فانتزی دارد. در طراحی صحنه نمایش نیز به سمت فضاسازی مینیمال و در عین حال فرمال رفته‌ایم.

بابک توسلی که نمایش‌های بسیاری را به صحنه آورده است، حدود هفده سال در خارج از کشور ساکن بود و سال ۹۷ نمایش «سینگل شات» را در تماشاخانه پالیز روی صحنه برد. وی پیش از این نیز آثاری همچون «ارتفاع»، «خاله ادیسه»، «یک اسلایس از زندگی»، «طلعت» و … را اجرا کرده است.

«دوستان کمدی» با ترجمه ساناز فلاح فرد به موضوع «حقارت انسان» در جهان معاصر می‌پردازد و داستان حول زوج نسبتاً مرفهی می‌چرخد که از زندگی تنگاتنگ زناشویی خود خسته شده‌اند و تصمیم می‌گیرند رابطه خود را با خرید دوست از فروشگاه، درمان کنند.

بازیگران نمایش به ترتیب حروف الفبا، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، سینا رازانی، معصومه رحمانی هستند.