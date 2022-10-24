  1. هنر
  2. تئاتر
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۶

کارگردان نمایش با مهر مطرح کرد؛

خلف وعده «شهرزاد» در اجرای «کیستار»/ پیش‌پرداخت را پس نمی‌دهند!

خلف وعده «شهرزاد» در اجرای «کیستار»/ پیش‌پرداخت را پس نمی‌دهند!

کارگردان پرفورمنس «کیستار» که قرار بود از ۶ مهر در بوتیک تئاتر شهرزاد اجرا شود که به دلیل شرایط موجود این امر میسر نشد، اعلام کرد مجموعه، مبلغ ۲۴ میلیون تومان پیش‌پرداخت ما را عودت نمی‌دهد.

عاطفه مقدسی کارگردان پرفورمنس «کیستار» که قرار بود از ۶ مهر در بوتیک تئاتر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه برود ولی به دلیل شرایط موجود این امر میسر نشد، درباره وضعیت پیش‌آمده برای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: ما قرار بود از ۶ مهر «کیستار» را در بوتیک تئاتر شهرزاد اجرا کنیم ولی به دلیل شرایط موجود سالن اجرا را لغو کرد و از من خواستند تا شماره حسابی را به آن‌ها ارائه دهم تا مبلغ ۲۴ میلیون تومان پیش‌پرداخت گروه به سالن را عودت دهند.

وی ادامه داد: بعد از مراجعه مجدد به سالن به ما اعلام کردند که نوبت اجرایی دیگری هم در اختیارمان قرار می‌گیرد و قرار شد در دی ماه «کیستار» را روی صحنه ببریم. ما خواستیم که قرارداد جدیدی نوشته و در آن قید شود که اگر در دی ماه نیز شرایط اجرا برای پرفورمنس «کیستار» فراهم نشد پیش‌پرداخت به ما عودت داده شود که پذیرفتند و قرار شد ۲ روز بعد به سالن مراجعه و قرارداد را منعقد کنیم.

مقدسی تأکید کرد: در مراجعه مجدد به سالن در کمال تعجب به من گفته شد که نوبت اجرایی ما گذشته و در نوبت اجرایی دیگری نمی‌توانیم اثر خود را اجرا کنیم و ۲۴ میلیون تومان مبلغ پیش‌پرداخت نیز به ما عودت داده نمی‌شود.

کارگردان پرفورمنس «کیستار» در پایان سخنان خود تصریح کرد: ما یکسال تمرین کردیم و هزینه دکور، لباس، پلاتوی تمرین و هزینه‌های دیگری داشتیم که دیگر برگشت‌پذیر نیست. حالا سالن مبلغ پیش‌پرداخت ما را عودت نمی‌دهند و به راحتی از عودت آن شانه خالی می‌کند. در این خصوص به اداره‌کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر هم مراجعه کردیم و گفتگویی هم با مدیر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران نیز داشتیم ولی متأسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشت.

کد مطلب 5615959
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها