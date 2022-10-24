عاطفه مقدسی کارگردان پرفورمنس «کیستار» که قرار بود از ۶ مهر در بوتیک تئاتر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه برود ولی به دلیل شرایط موجود این امر میسر نشد، درباره وضعیت پیش‌آمده برای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: ما قرار بود از ۶ مهر «کیستار» را در بوتیک تئاتر شهرزاد اجرا کنیم ولی به دلیل شرایط موجود سالن اجرا را لغو کرد و از من خواستند تا شماره حسابی را به آن‌ها ارائه دهم تا مبلغ ۲۴ میلیون تومان پیش‌پرداخت گروه به سالن را عودت دهند.

وی ادامه داد: بعد از مراجعه مجدد به سالن به ما اعلام کردند که نوبت اجرایی دیگری هم در اختیارمان قرار می‌گیرد و قرار شد در دی ماه «کیستار» را روی صحنه ببریم. ما خواستیم که قرارداد جدیدی نوشته و در آن قید شود که اگر در دی ماه نیز شرایط اجرا برای پرفورمنس «کیستار» فراهم نشد پیش‌پرداخت به ما عودت داده شود که پذیرفتند و قرار شد ۲ روز بعد به سالن مراجعه و قرارداد را منعقد کنیم.

مقدسی تأکید کرد: در مراجعه مجدد به سالن در کمال تعجب به من گفته شد که نوبت اجرایی ما گذشته و در نوبت اجرایی دیگری نمی‌توانیم اثر خود را اجرا کنیم و ۲۴ میلیون تومان مبلغ پیش‌پرداخت نیز به ما عودت داده نمی‌شود.

کارگردان پرفورمنس «کیستار» در پایان سخنان خود تصریح کرد: ما یکسال تمرین کردیم و هزینه دکور، لباس، پلاتوی تمرین و هزینه‌های دیگری داشتیم که دیگر برگشت‌پذیر نیست. حالا سالن مبلغ پیش‌پرداخت ما را عودت نمی‌دهند و به راحتی از عودت آن شانه خالی می‌کند. در این خصوص به اداره‌کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر هم مراجعه کردیم و گفتگویی هم با مدیر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران نیز داشتیم ولی متأسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشت.