فروش بلیت مسیر های مشهد به سمنان و بلعکس از پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن، «سید میعاد صالحی» از راه‌اندازی قطار مسافری سمنان، دامغان، شاهرود به مشهد مقدس و بالعکس خبر داد.

صالحی افزود: به منظور خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع)، از روز پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ و به صورت همه روزه، قطار مسافری از مبدأ سمنان، دامغان و شاهرود به مقصد مشهد مقدس و بالعکس راه اندازه‌ای می‌شود.

ساعت حرکت این قطار از سمنان، دامغان و شاهرود به ترتیب ۱۰:۳۵، ۱۲:۰۵ و ۱۳:۱۰ بوده و ساعت ۱۸:۳۰ به مشهد خواهد رسید.

برای برگشت نیز این قطار ساعت ۲۳:۴۰ از ایستگاه مشهد حرکت کرده و ساعت ۷:۳۵ صبح به سمنان می‌رسد.

بلیت این قطار از ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۲۵ مهر به‌صورت حضوری و اینترنتی به فروش می‌رسد.