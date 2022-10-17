ایتالیا خودروی برقی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، شرکت AEHRA که دفتر مرکزی آن در میلان قرار دارد، تنها استارت آپ خودروهای الکتریکی ایتالیا است.

این شرکت خود را نه یک شرکت خودروسازی، بلکه یک شرکت انتقال انرژی توصیف می‌کند که خودروهای ساخت آن شبیه هیچ چیز دیگری نخواهند بود.

این شرکت در حال تولید دو خودروی الکتریکی لوکس - یک خودروی شاسی بلند و یک سدان - با طراحی آیرودینامیک و با استفاده از کربن فوق سبک است که وزن خودرو را کاهش می‌دهد و به نوبه خود، برد و عمر باتری را نیز افزایش داده و به ۸۰۰ کیلومتر با هربار شارژ می‌رساند.

این شرکت در مورد فضای هدر رفته در خودروهای برقی موجود حساس بوده و به دنبال ساخت محصولاتی با فضای داخلی بزرگ‌تر است. AEHRA همچنین منتقد فقدان برندهای اروپایی مشهور و موفق در حوزه ساخت خودروهای الکتریکی است.

شرکت‌های ایتالیایی در زمینه طراحی انواع اتومبیل برای خودروسازان چینی مانند BAIC، Brilliance، Chery، FAW، Foton، JAC و SGM فعال هستند. خودروساز چینی Silk-FAW در حال حاضر مشغول ساخت خودروهای اسپرت هیبریدی و برقی لوکس در ایتالیا است و حالا AEHRA می‌خواهد از این مهارت در داخل ایتالیا استفاده کند.

به گفته حازم ندا مؤسس و مدیر این شرکت «دانش بسیار زیادی وجود دارد. چرا هیچ شرکت مستقلی وجود ندارد که خودروهای برقی محلی را مورد استفاده و حمایت قرار دهد؟ این واقعاً یکی از دلایل اصلی است که به ما اعتماد به نفس برای پیشبرد محصولاتمان داد.»

فیلیپو پرینی، طراح ارشد سابق لامبورگینی، مدیر ارشد طراحی AEHRA است. استفانو مازتی از فراری رهبری بخش خرید و تدارکات AEHRA را بر عهده دارد.