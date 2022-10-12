خودروی متصل به اینترنت رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه توسعه فناوری‌های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع یک خودروساز ایرانی «رویداد فناورانه خودروهای آینده» را در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهر ماه برگزار می‌کند.

این رویداد با هدف بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در ارتقا صنعت خودرو، نفوذ فناوری و توان علمی، تخصصی و فنی نخبگان، صنایع توانمند در حوزه‌های خودروهای برقی و هیبریدی، خودروهای متصل، زیرساخت‌ها و تجهیزات، تست و آزمون به مدت دو روز در محل مرکز تحقیقات و نوآوری یک خودروساز ایرانی برگزار می‌شود.

در این رویداد ۳۰ شرکت دانش بنیان حضور دارند و جلسات D۲B و انجام مذاکرات عقد تفاهم نامه‌ها و قراردادها برگزار می‌شود. همچنین نیازهای فناورانه صنایع خودروسازی نیز با حضور شرکت‌های دانش بنیان ارائه خواهد شد.

ارائه توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای این شرکت‌های فعال در صنعت خودرو از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این رویداد به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام گروه خودروسازی قرار است یک خودروی متصل که فناوری اتصال آن حاصل دستاورد محققان کشور است رونمایی شود.

این رویداد با همکاری یک شرکت خودروسازی و یک اپراتور تلفن همراه برگزار خواهد شد.

خودروی متصل ماشینی است که به اینترنت دسترسی دارد و معمولاً به یک شبکه بی‌سیم محلی نیز مجهز است. ماشین با به اشتراک‌گذاری دسترسی اینترنت با دستگاه‌های دیگر در داخل و خارج از خودرو ارتباط برقرار کند. همچنین خودرو دارای تکنولوژی‌های ویژه‌ای است که به اینترنت یا شبکه بی‌سیم وصل شده و مزایای بیشتری را برای راننده فراهم می‌کند.