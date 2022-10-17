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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۲

قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس:

لازم نیست برنامه‌ریزی را از غربی‌ها یاد بگیریم

لازم نیست برنامه‌ریزی را از غربی‌ها یاد بگیریم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید برنامه هفتم توسعه را بر اساس واقعیات و تحریم‌های موجود تدوین کنیم و معتقدم لازم نیست برنامه‌ریزی را از غربی‌ها یاد بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز (دوشنبه ۲۵ مهر ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه، گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر گذاشته نشان می‌دهد در رشد اقتصاد کلان وضع بدی داریم، چرا که به طور متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است. این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی‌دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می‌افتاد. چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی‌کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می‌داد.

وی ادامه داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمی‌کنیم و متأسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.

قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را بر اساس واقعیات و تحریم‌های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی‌ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می‌دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون‌ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می‌گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم انداز چه بوده است، همه ما باید سرهایمان را پایین بیاندازیم، ضمن آنکه مردم از ما سوال می‌کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند و این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ دهیم.

کد مطلب 5610727
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • نظریان IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
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      سلام چرا برنامه هفتم اینقدر تأخیر داره؟ در برنامه هفتم بازگشت به کار جانبازان معزز آورده شود. خدا نگهدار.
    • نظریان IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
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      سلام، برنامه هفتم به هر صورت ولو با محتوایی مشابه برنامه قبلی نوشته بشه از تمدید مجدد برنامه ششم به مراتب آبرومندانه تره. شایسته است وزیر برنامه و بودجه به دلیل تأخیر در ارایه برنامه هفتم استیضاح بشه. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خاطر همراهی با وزیر برنامه و بودجه مورد بازخواست قرار بگیرند.

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