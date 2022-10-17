تدارکات امنیتی قطر در چارچوب آمادگی برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی، نخست وزیر قطر از احمد نواف الاحمد الصباح، نخست وزیر کویت برای حضور در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر دعوت کرد.

علی آل محمود سفیر قطر در کویت، در دیدار با نخست وزیر قطر در کاخ السیف، این دعوتنامه را تحویل داد.

تدارکات امنیتی قطر برای جام جهانی فوتبال

خبر دیگر در این راستا این که قطر اعلام کرد که تمرینی امنیتی در چارچوب آمادگی ها برای میزبانی از جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار خواهد کرد. کمیته امنیتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در بیانیه ای اعلام کرد که این تمرین تحت عنوان «وطن» (میهن) از ۲۳ الی ۲۷ اکتبر برگزار خواهد شد.

این تمرین قرار است با حضور واحدهای نظامی و غیرنظامی مرتبط با برگزاری جام جهانی برای آماده شدن برای میزبانی از این رویداد بین المللی برگزار شود.

تمرین مذکور که تحت نظر خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی، وزیر کشور قطر خواهد بود، با حضور نیروهای نظامی امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا، ترکیه، پاکستان، عربستان، کویت، اردن و فلسطین برگزار می شود.

هدف از این تمرین آمادگی، تضمین برگزاری امن این رویداد و تقویت نقش طرف های ذیربط برای انجام وظایف خود در زمان برگزاری جام جهانی است.

قطر توافقنامه های امنیتی با کشورهای منطقه ای و بین المللی برای تضمین امنیت تماشاگران جام جهانی فوتبال امضا کرده است.

قطر از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ خواهد بود.